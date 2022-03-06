https://ria.ru/20220306/aktsiya-1776947414.html

В несогласованной акции в Москве приняли участие около 2,5 тысячи человек

В несогласованной акции в Москве приняли участие около 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 06.03.2022

В несогласованной акции в Москве приняли участие около 2,5 тысячи человек

В Москве в несогласованной акции приняли участие около 2,5 тысячи человек, задержаны 1,7 тысячи, в Санкт-Петербурге задержаны 750 из 1,5 тысячи участников,... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T17:56

2022-03-06T17:56

2022-03-06T19:38

москва

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Москве в несогласованной акции приняли участие около 2,5 тысячи человек, задержаны 1,7 тысячи, в Санкт-Петербурге задержаны 750 из 1,5 тысячи участников, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Подразделениями МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечен правопорядок в местах проведения несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2500 человек, задержаны 1700. В городе Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1500 человек, 750 из них задержаны", — сказала она.По словам Волк, в других регионах в несанкционированных акциях приняли участие в общей сложности 1200 человек, задержан 1061. Отмечается, что задержанные доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства, решается вопрос о привлечении их к ответственности.Несогласованные акции против спецоперации по демилитаризации Украины проходят в нескольких городах России с 24 февраля. В СК, МВД и Генпрокуратуре неоднократно предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованных акций в связи с незаконным характером их проведения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне могут иметь свою точку зрения на эту спецоперацию, но они не вправе устраивать незаконные акции.

https://ria.ru/20220306/dtp-1776937084.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, общество