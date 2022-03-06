17:56 06.03.2022 (обновлено: 19:38 06.03.2022)
В несогласованной акции в Москве приняли участие около 2,5 тысячи человек
МВД: в несогласованной акции в Москве приняли участие около 2,5 тысячи человек
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции заводят в автозак людей, задержанных на несанкционированной акции против военной операции на Украине на Манежной площади в Москве
Сотрудники полиции заводят в автозак людей, задержанных на несанкционированной акции против военной операции на Украине на Манежной площади в Москве
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Москве в несогласованной акции приняли участие около 2,5 тысячи человек, задержаны 1,7 тысячи, в Санкт-Петербурге задержаны 750 из 1,5 тысячи участников, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Подразделениями МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечен правопорядок в местах проведения несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2500 человек, задержаны 1700. В городе Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1500 человек, 750 из них задержаны", — сказала она.
По словам Волк, в других регионах в несанкционированных акциях приняли участие в общей сложности 1200 человек, задержан 1061. Отмечается, что задержанные доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства, решается вопрос о привлечении их к ответственности.
Несогласованные акции против спецоперации по демилитаризации Украины проходят в нескольких городах России с 24 февраля. В СК, МВД и Генпрокуратуре неоднократно предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованных акций в связи с незаконным характером их проведения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне могут иметь свою точку зрения на эту спецоперацию, но они не вправе устраивать незаконные акции.
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