https://ria.ru/20220305/veschanie-1776798741.html

Правящая партия ЮАР призвала компанию MulticChoice восстановить вещание RT

Правящая партия ЮАР призвала компанию MulticChoice восстановить вещание RT - РИА Новости, 05.03.2022

Правящая партия ЮАР призвала компанию MulticChoice восстановить вещание RT

Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) осуждает любую предвзятость СМИ в стране, призывает телекомпанию MulticChoice пересмотреть... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:41

2022-03-05T17:41

2022-03-05T17:41

медиавойны

в мире

владимир путин

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евросоюз

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) осуждает любую предвзятость СМИ в стране, призывает телекомпанию MulticChoice пересмотреть решение остановить вещание RT.Ранее телекомпания спутникового вещания ЮАР MulticChoice, работающая в странах Африки, прекратила трансляцию телеканала RT из-за ситуации вокруг Украины. MultiChoice обеспечивает спутниковое телевидение в странах Африки к югу от Сахары. На сервисы канала платную подписку оформили более 20 тысяч человек."АНК самым решительным образом осуждает любую форму предвзятости со стороны медиаконгломератов в ЮАР, которые ограничивают плюрализм и многообразие взглядов", - говорится в заявлении, опубликованном партией в Twitter.АНК призывает MulticChoice пересмотреть вое решение и "немедленно восстановить вещание российского телевидения на своей платформе". Партия также заявила, что ЕС должен предоставить юридическое обоснование своего "драконовского" решения принять контрмеры против РФ.Ранее Евросоюз также запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/telegram-kanaly-1776524839.html

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, евросоюз