https://ria.ru/20220305/veschanie-1776798741.html
Правящая партия ЮАР призвала компанию MulticChoice восстановить вещание RT
Правящая партия ЮАР призвала компанию MulticChoice восстановить вещание RT - РИА Новости, 05.03.2022
Правящая партия ЮАР призвала компанию MulticChoice восстановить вещание RT
Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) осуждает любую предвзятость СМИ в стране, призывает телекомпанию MulticChoice пересмотреть... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:41
2022-03-05T17:41
2022-03-05T17:41
медиавойны
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151890/25/1518902509_0:0:1700:957_1920x0_80_0_0_4c5c9b207fa1a4cfd6388e7968939841.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) осуждает любую предвзятость СМИ в стране, призывает телекомпанию MulticChoice пересмотреть решение остановить вещание RT.Ранее телекомпания спутникового вещания ЮАР MulticChoice, работающая в странах Африки, прекратила трансляцию телеканала RT из-за ситуации вокруг Украины. MultiChoice обеспечивает спутниковое телевидение в странах Африки к югу от Сахары. На сервисы канала платную подписку оформили более 20 тысяч человек."АНК самым решительным образом осуждает любую форму предвзятости со стороны медиаконгломератов в ЮАР, которые ограничивают плюрализм и многообразие взглядов", - говорится в заявлении, опубликованном партией в Twitter.АНК призывает MulticChoice пересмотреть вое решение и "немедленно восстановить вещание российского телевидения на своей платформе". Партия также заявила, что ЕС должен предоставить юридическое обоснование своего "драконовского" решения принять контрмеры против РФ.Ранее Евросоюз также запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/telegram-kanaly-1776524839.html
https://ria.ru/20220303/blokirovka-1776318914.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151890/25/1518902509_197:0:1700:1127_1920x0_80_0_0_44cef25f040c8e8c16bd9e1c16396b17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, евросоюз
Правящая партия ЮАР призвала компанию MulticChoice восстановить вещание RT
Правящая партия ЮАР призвала компанию MulticChoice восстановить вещание RT