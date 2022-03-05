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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220305/veschanie-1776798741.html
Правящая партия ЮАР призвала компанию MulticChoice восстановить вещание RT
Правящая партия ЮАР призвала компанию MulticChoice восстановить вещание RT - РИА Новости, 05.03.2022
Правящая партия ЮАР призвала компанию MulticChoice восстановить вещание RT
Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) осуждает любую предвзятость СМИ в стране, призывает телекомпанию MulticChoice пересмотреть... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:41
2022-03-05T17:41
медиавойны
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
евросоюз
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) осуждает любую предвзятость СМИ в стране, призывает телекомпанию MulticChoice пересмотреть решение остановить вещание RT.Ранее телекомпания спутникового вещания ЮАР MulticChoice, работающая в странах Африки, прекратила трансляцию телеканала RT из-за ситуации вокруг Украины. MultiChoice обеспечивает спутниковое телевидение в странах Африки к югу от Сахары. На сервисы канала платную подписку оформили более 20 тысяч человек."АНК самым решительным образом осуждает любую форму предвзятости со стороны медиаконгломератов в ЮАР, которые ограничивают плюрализм и многообразие взглядов", - говорится в заявлении, опубликованном партией в Twitter.АНК призывает MulticChoice пересмотреть вое решение и "немедленно восстановить вещание российского телевидения на своей платформе". Партия также заявила, что ЕС должен предоставить юридическое обоснование своего "драконовского" решения принять контрмеры против РФ.Ранее Евросоюз также запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/telegram-kanaly-1776524839.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, евросоюз
17:41 05.03.2022
 
Правящая партия ЮАР призвала компанию MulticChoice восстановить вещание RT

Правящая партия ЮАР призвала компанию MulticChoice восстановить вещание RT

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) осуждает любую предвзятость СМИ в стране, призывает телекомпанию MulticChoice пересмотреть решение остановить вещание RT.
Ранее телекомпания спутникового вещания ЮАР MulticChoice, работающая в странах Африки, прекратила трансляцию телеканала RT из-за ситуации вокруг Украины. MultiChoice обеспечивает спутниковое телевидение в странах Африки к югу от Сахары. На сервисы канала платную подписку оформили более 20 тысяч человек.
"АНК самым решительным образом осуждает любую форму предвзятости со стороны медиаконгломератов в ЮАР, которые ограничивают плюрализм и многообразие взглядов", - говорится в заявлении, опубликованном партией в Twitter.
АНК призывает MulticChoice пересмотреть вое решение и "немедленно восстановить вещание российского телевидения на своей платформе". Партия также заявила, что ЕС должен предоставить юридическое обоснование своего "драконовского" решения принять контрмеры против РФ.
Логотип RT - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:12Медиавойны
В Евросоюзе заблокировали Telegram-каналы Sputnik и RT
Ранее Евросоюз также запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:38Медиавойны
МИД Кубы обвинил в лицемерии IT-компании, блокирующие российские СМИ
 
МедиавойныВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФЕвросоюз
 
 
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