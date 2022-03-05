https://ria.ru/20220305/ukraina-1776726579.html

Россия не планирует "аннексировать" Украину, заявили в Совфеде

Россия не планирует "аннексировать" Украину, заявили в Совфеде - РИА Новости, 05.03.2022

Россия не планирует "аннексировать" Украину, заявили в Совфеде

У Москвы нет планов "аннексии" Украины, Россия признает ее в качестве отдельного государства и члена ООН, ведет переговоры с ее официальными представителями,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:09

2022-03-05T14:09

2022-03-05T14:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

ситуация в днр и лнр

совет федерации рф

андрей климов

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. У Москвы нет планов "аннексии" Украины, Россия признает ее в качестве отдельного государства и члена ООН, ведет переговоры с ее официальными представителями, считает, что ее политическое устройство должен определять лишь народ Украины, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Есть ли у Москвы планы "аннексии Украины"? Нет и не было. Мы и сегодня признаём Украину в качестве отдельного государства, члена ООН, ведем переговоры с её официальными представителями и полагаем, что политическое устройство этой страны должен определять лишь народ Украины, а не какие-нибудь "дяди Сэмы", - написал политик в своем Telegram-канале.Говоря о ходе спецоперации, Климов отметил, что в Москве "не собираются искусственно затягивать эту ограниченную операцию, ее темп и характер определяется желанием России сохранить жизни мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Украины". "Операция закончится после достижения конкретных целей: защиты от агрессоров жителей ЛНР и ДНР, демилитаризации и денацизации Украины, наказания военных преступников, виновников в актах геноцида русскоязычного населения и разжигания войны с Россией", - заключил сенатор.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/anneksiya-1774487530.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, совет федерации рф, андрей климов