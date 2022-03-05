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Республика Татарстан
https://ria.ru/20220305/tatarstan-1776698896.html
Заложенная в Татарстане экономическая база справится с введенными санкциями
Заложенная в Татарстане экономическая база справится с введенными санкциями - РИА Новости, 05.03.2022
Заложенная в Татарстане экономическая база справится с введенными санкциями
Предприятия Татарстана попадают под антироссийские санкции, но заложенная в республике прочная экономическая база позволит справиться с потрясениями, заявил... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:38
2022-03-05T12:38
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
санкции в отношении россии
экономика
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Предприятия Татарстана попадают под антироссийские санкции, но заложенная в республике прочная экономическая база позволит справиться с потрясениями, заявил президент республики Рустам Минниханов."Санкции не обходят стороной татарстанские предприятия. Однако за последние годы в республике заложена прочная база, которая позволит справиться со всеми потрясениями", - цитирует слова Минниханова на совещании в правительстве республики его пресс-служба.Минниханов отметил, что на федеральном уровне в режиме оперативного штаба работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. Штаб возглавляет председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Правительство страны заявило о подготовке решений по смягчению последствий санкций и уже представило некоторые из них. Это мораторий на проверки МСП, дополнительное выделение денег на сохранение программы льготного кредитования, запуск новых этапов амнистии капитала, выделение средств для аграриев, продление сроков уплаты налогов, пакет мер по поддержке компаний, которые работают в ИТ-отрасли", - сказал Минниханов.Глава Татарстана сообщил, что на республиканском уровне также сформирован и приступил к работе оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики во главе с премьер-министром Алексеем Песошиным. Введен план по поддержке предприятий и обеспечению жителей товарами первой необходимости."Сейчас главное – сплоченность, взаимная поддержка, уверенность в собственных силах. Наша общая задача – спокойно и последовательно пройти этот этап, реализовать все необходимые меры для сохранения устойчивости", - подчеркнул Минниханов.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776686595.html
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республика татарстан (татарстан), санкции в отношении россии, экономика, рустам минниханов
12:38 05.03.2022
 

Заложенная в Татарстане экономическая база справится с введенными санкциями

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСимвол Казани - дракон Зилант
Символ Казани - дракон Зилант - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Символ Казани - дракон Зилант
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КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Предприятия Татарстана попадают под антироссийские санкции, но заложенная в республике прочная экономическая база позволит справиться с потрясениями, заявил президент республики Рустам Минниханов.
"Санкции не обходят стороной татарстанские предприятия. Однако за последние годы в республике заложена прочная база, которая позволит справиться со всеми потрясениями", - цитирует слова Минниханова на совещании в правительстве республики его пресс-служба.
Минниханов отметил, что на федеральном уровне в режиме оперативного штаба работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. Штаб возглавляет председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Правительство страны заявило о подготовке решений по смягчению последствий санкций и уже представило некоторые из них. Это мораторий на проверки МСП, дополнительное выделение денег на сохранение программы льготного кредитования, запуск новых этапов амнистии капитала, выделение средств для аграриев, продление сроков уплаты налогов, пакет мер по поддержке компаний, которые работают в ИТ-отрасли", - сказал Минниханов.
Казань - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 11:49Республика Татарстан
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Глава Татарстана сообщил, что на республиканском уровне также сформирован и приступил к работе оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики во главе с премьер-министром Алексеем Песошиным. Введен план по поддержке предприятий и обеспечению жителей товарами первой необходимости.
"Сейчас главное – сплоченность, взаимная поддержка, уверенность в собственных силах. Наша общая задача – спокойно и последовательно пройти этот этап, реализовать все необходимые меры для сохранения устойчивости", - подчеркнул Минниханов.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупнейших российских организаций.
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Санкции в отношении РоссииЭкономикаРустам Минниханов
 
 
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