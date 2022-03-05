https://ria.ru/20220305/stalin-1776677242.html
КПРФ возложила цветы к могиле Сталина у Кремлевской стены
КПРФ возложила цветы к могиле Сталина у Кремлевской стены - РИА Новости, 05.03.2022
КПРФ возложила цветы к могиле Сталина у Кремлевской стены
КПРФ и ее сторонники возложили цветы и венки к могиле Сталина у Кремлевской стены и мавзолею Ленина на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:18
2022-03-05T11:18
2022-03-05T12:33
кпрф
иосиф сталин (джугашвили)
геннадий зюганов
общество
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. КПРФ и ее сторонники возложили цветы и венки к могиле Сталина у Кремлевской стены и мавзолею Ленина на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.В возложении, приуроченном к 69-й годовщине со дня смерти Иосифа Сталина, принял участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Также на нем присутствовали представители Центрального Комитета партии, фракции КПРФ в Государственной Думе, молодежного крыла КПРФ, общественных движений."Мы пришли поклониться на Красную площадь, потому что все мы родом из великой советской страны, а ее закладывали Ленин, Сталин и наша великая компартия. С днем памяти", - сказал Зюганов журналистам.Лидер КПРФ отметил, что на сегодняшний день Россия ведет борьбу не с Украиной, а "за мир и за Украину"."Зеленский был неплохой комик. В его речах я не видел ни одного антисоветского слова. Ну, взяли за горло нацисты и бандеровцы, сейчас под охраной американцев бегает. Это не его воля и не воля украинского народа", - добавил Зюганов.
https://ria.ru/20211121/stalin-1760051041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кпрф, иосиф сталин (джугашвили), геннадий зюганов, общество, владимир зеленский, украина
11:18 05.03.2022 (обновлено: 12:33 05.03.2022)
КПРФ возложила цветы к могиле Сталина у Кремлевской стены
КПРФ и ее сторонники возложили цветы и венки к могиле Сталина у Кремлевской стены