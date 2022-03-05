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В Мексике нет каких-либо угроз российским СМИ, заявил посол
В Мексике нет каких-либо угроз российским СМИ, заявил посол - РИА Новости, 05.03.2022
В Мексике нет каких-либо угроз российским СМИ, заявил посол
Работе российских СМИ в Мексике ничего не угрожает, однако освещение российской военной операции на Украине в местных изданиях не всегда объективно, заявил... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T23:33
2022-03-05T23:38
мексика
в мире
россия
андрес мануэль лопес обрадор
тереза рибейру
валерий фадеев
москва
вооруженные силы рф
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МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Работе российских СМИ в Мексике ничего не угрожает, однако освещение российской военной операции на Украине в местных изданиях не всегда объективно, заявил посол РФ в Мексике Виктор Коронелли."В Мексике я не вижу никаких угроз российским медиа. RT представлен, Sputnik работает, но хотелось бы видеть больше объективной информации. Мы работаем над тем, чтобы предоставлять её местным печатным и телевизионным СМИ", - сказал Коронелли на брифинге в Мехико.Российский дипломат выразил надежду, что комментарии и мнения российской стороны найдут место на страницах и в эфире местных СМИ.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против ограничений в адрес российских СМИ и выразил надежду на разъяснения со стороны Twitter в связи с маркировкой ряда местных пользователей как "СМИ, связанное с правительством России".Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, говорил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/shtraf-1776831376.html
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мексика, в мире, россия, андрес мануэль лопес обрадор, тереза рибейру, валерий фадеев, москва, вооруженные силы рф, обсе, евросоюз
23:33 05.03.2022 (обновлено: 23:38 05.03.2022)
 
В Мексике нет каких-либо угроз российским СМИ, заявил посол

Посол России Коронелли заявил, что в Мексике нет каких-либо угроз отечественным СМИ

CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Флаг Мексики
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Флаг Мексики
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МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Работе российских СМИ в Мексике ничего не угрожает, однако освещение российской военной операции на Украине в местных изданиях не всегда объективно, заявил посол РФ в Мексике Виктор Коронелли.
Мексике я не вижу никаких угроз российским медиа. RT представлен, Sputnik работает, но хотелось бы видеть больше объективной информации. Мы работаем над тем, чтобы предоставлять её местным печатным и телевизионным СМИ", - сказал Коронелли на брифинге в Мехико.
Российский дипломат выразил надежду, что комментарии и мнения российской стороны найдут место на страницах и в эфире местных СМИ.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против ограничений в адрес российских СМИ и выразил надежду на разъяснения со стороны Twitter в связи с маркировкой ряда местных пользователей как "СМИ, связанное с правительством России".
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, говорил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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