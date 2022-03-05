https://ria.ru/20220305/smi-1776798906.html
Минцифры определило первых получателей господдержки в области печатных СМИ
Минцифры определило первых получателей господдержки в области печатных СМИ - РИА Новости, 05.03.2022
Минцифры определило первых получателей господдержки в области печатных СМИ
Конкурсная комиссия Минцифры России определила получателей государственной поддержки в области печатных СМИ в 2022 году, участники заседания рассмотрели 893... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:41
2022-03-05T17:41
2022-03-05T17:41
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Конкурсная комиссия Минцифры России определила получателей государственной поддержки в области печатных СМИ в 2022 году, участники заседания рассмотрели 893 заявки федеральных, региональных и местных печатных СМИ, сообщает министерство."Конкурсная комиссия Минцифры России определила первых получателей государственной поддержки в области печатных СМИ в 2022 году. На первом заседании конкурсной комиссии Минцифры России по предоставлению субсидий в области печатных СМИ участники заседания рассмотрели 893 заявки федеральных, региональных и местных печатных СМИ, которые поступили в министерство через портал "Госуслуги" с 1 декабря 2021 по 9 января 2022 года", - говорится в сообщении.Членами комиссии было одобрено более 600 социально значимых проектов от региональных и местных печатных изданий из 54 регионов России на сумму 271,7 миллиона рублей и 67 социально значимых проектов федеральных СМИ на сумму 53,7 миллиона рублей."В число получателей субсидий вошли 67 печатных СМИ, которые издаются на национальных языках народов России, а также 26 периодических изданий для детей и юношества. Среди других получателей: издания для ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы", - добавляется в сообщении.Кроме того, конкурсная комиссия одобрила субсидии на поддержку печатных СМИ для инвалидов в объеме 1,2 миллиона рублей и периодических изданий для инвалидов по зрению, печатающихся рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатным крупно-шрифтовым способом в объеме 46,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220305/smi-1776785002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
Минцифры определило первых получателей господдержки в области печатных СМИ
Минцифры определило первых получателей господдержки в области печатных СМИ в 2022 году
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Конкурсная комиссия Минцифры России определила получателей государственной поддержки в области печатных СМИ в 2022 году, участники заседания рассмотрели 893 заявки федеральных, региональных и местных печатных СМИ, сообщает
министерство.
"Конкурсная комиссия Минцифры России
определила первых получателей государственной поддержки в области печатных СМИ в 2022 году. На первом заседании конкурсной комиссии Минцифры России по предоставлению субсидий в области печатных СМИ участники заседания рассмотрели 893 заявки федеральных, региональных и местных печатных СМИ, которые поступили в министерство через портал "Госуслуги" с 1 декабря 2021 по 9 января 2022 года", - говорится в сообщении.
Членами комиссии было одобрено более 600 социально значимых проектов от региональных и местных печатных изданий из 54 регионов России на сумму 271,7 миллиона рублей и 67 социально значимых проектов федеральных СМИ на сумму 53,7 миллиона рублей.
"В число получателей субсидий вошли 67 печатных СМИ, которые издаются на национальных языках народов России, а также 26 периодических изданий для детей и юношества. Среди других получателей: издания для ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы", - добавляется в сообщении.
Кроме того, конкурсная комиссия одобрила субсидии на поддержку печатных СМИ для инвалидов в объеме 1,2 миллиона рублей и периодических изданий для инвалидов по зрению, печатающихся рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатным крупно-шрифтовым способом в объеме 46,9 миллиона рублей.