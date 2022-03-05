https://ria.ru/20220305/shyussel-1776712895.html

Экс-канцлер Австрии Шюссель покинет совет директоров "Лукойла"

Экс-канцлер Австрии Шюссель покинет совет директоров "Лукойла" - РИА Новости, 05.03.2022

Экс-канцлер Австрии Шюссель покинет совет директоров "Лукойла"

Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель покинет совет директоров "Лукойла": он не вошел в список кандидатов в новый совет для избрания на годовом собрании... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:17

2022-03-05T13:17

2022-03-05T13:17

экономика

павел теплухин

сергей шаталов

вагит алекперов

российская академия наук

лукойл

роснано

англия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель покинет совет директоров "Лукойла": он не вошел в список кандидатов в новый совет для избрания на годовом собрании акционеров, следует из материалов компании.Сейчас в совет директоров "Лукойла", помимо Шюсселя, входят глава компании Вагит Алекперов, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун, председатель совета директоров Равиль Маганов, ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев, член Американо-российского делового совета, президент TTG Global LLC Тоби Гати, председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса Роджер Маннингс, президент ООО "Матрикс Эдвайзорс", член совета директоров "Роснано" Павел Теплухин, бывший главный бухгалтер "Лукойла" Любовь Хоба, член совета директоров "Автотор Холдинга" Сергей Шаталов и академик РАН, эксперт по вопросам экономики и управления рисками природных и техногенных катастроф Борис Порфирьев.Все они вошли в список кандидатов в новый совет директоров, за исключением Шюсселя. Замены ему в списке кандидатов нет.

https://ria.ru/20211228/toplivo-1765858408.html

англия

уэльс

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, павел теплухин, сергей шаталов, вагит алекперов, российская академия наук, лукойл, роснано, англия, уэльс