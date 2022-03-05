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Экс-канцлер Австрии Шюссель покинет совет директоров "Лукойла"
Экс-канцлер Австрии Шюссель покинет совет директоров "Лукойла" - РИА Новости, 05.03.2022
Экс-канцлер Австрии Шюссель покинет совет директоров "Лукойла"
Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель покинет совет директоров "Лукойла": он не вошел в список кандидатов в новый совет для избрания на годовом собрании... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:17
2022-03-05T13:17
2022-03-05T13:17
экономика
павел теплухин
сергей шаталов
вагит алекперов
российская академия наук
лукойл
роснано
англия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель покинет совет директоров "Лукойла": он не вошел в список кандидатов в новый совет для избрания на годовом собрании акционеров, следует из материалов компании.Сейчас в совет директоров "Лукойла", помимо Шюсселя, входят глава компании Вагит Алекперов, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун, председатель совета директоров Равиль Маганов, ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев, член Американо-российского делового совета, президент TTG Global LLC Тоби Гати, председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса Роджер Маннингс, президент ООО "Матрикс Эдвайзорс", член совета директоров "Роснано" Павел Теплухин, бывший главный бухгалтер "Лукойла" Любовь Хоба, член совета директоров "Автотор Холдинга" Сергей Шаталов и академик РАН, эксперт по вопросам экономики и управления рисками природных и техногенных катастроф Борис Порфирьев.Все они вошли в список кандидатов в новый совет директоров, за исключением Шюсселя. Замены ему в списке кандидатов нет.
https://ria.ru/20211228/toplivo-1765858408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, павел теплухин, сергей шаталов, вагит алекперов, российская академия наук, лукойл, роснано, англия, уэльс
Экс-канцлер Австрии Шюссель покинет совет директоров "Лукойла"
Экс-канцлер Австрии Шюссель не вошел в список кандидатов в совет директоров "Лукойла"