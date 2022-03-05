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https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776717494.html
Песков назвал действия Запада покушением на право собственности
Песков назвал действия Запада покушением на право собственности - РИА Новости, 05.03.2022
Песков назвал действия Запада покушением на право собственности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Запада в отношении имущества российских предпринимателей покушением на "святое право"... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:32
2022-03-05T13:39
урсула фон дер ляйен
владимир путин
майкл гоув
украина
еврокомиссия
евросоюз
россия
сша
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Запада в отношении имущества российских предпринимателей покушением на "святое право" собственности."Так и относимся, вот это и есть квинтэссенция экономического бандитизма. Это и есть покушение на святое право собственности. Это ни что иное, как покушение на святое право собственности, ничем не обоснованное, ни юридически, ни экономически, ни морально. Вот так и надо относиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают действия Запада в отношении имущества российских предпринимателей за рубежом.Во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз ввел беспрецедентные в истории санкции для России из-за спецоперации на Украине и продолжит это делать в дальнейшем, заморозив "всю роскошь" российских предпринимателей. Кроме того, министр жилищно-коммунального хозяйства Британии Майкл Гоув дал указание разработать план национализации многомиллионных особняков без компенсации их российским владельцам. Также член палаты представителей конгресса США республиканец Лэнс Гуден на фоне ситуации на Украине выступил с предложением позволить рядовым американцам конфисковывать у попавших под санкции россиян принадлежащие им яхты, самолеты и другую собственность.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776707706.html
https://ria.ru/20220305/sobstvennost-1776678810.html
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урсула фон дер ляйен, владимир путин, майкл гоув, украина, еврокомиссия, евросоюз, россия, сша, санкции в отношении россии, в мире
13:32 05.03.2022 (обновлено: 13:39 05.03.2022)
 
Песков назвал действия Запада покушением на право собственности

Пресс-секретарь Песков назвал действия Запада покушением на "святое право" собственности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Запада в отношении имущества российских предпринимателей покушением на "святое право" собственности.
"Так и относимся, вот это и есть квинтэссенция экономического бандитизма. Это и есть покушение на святое право собственности. Это ни что иное, как покушение на святое право собственности, ничем не обоснованное, ни юридически, ни экономически, ни морально. Вот так и надо относиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают действия Запада в отношении имущества российских предпринимателей за рубежом.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 13:02
Санкции против России не означают ее изоляцию, заявил Песков
Во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз ввел беспрецедентные в истории санкции для России из-за спецоперации на Украине и продолжит это делать в дальнейшем, заморозив "всю роскошь" российских предпринимателей. Кроме того, министр жилищно-коммунального хозяйства Британии Майкл Гоув дал указание разработать план национализации многомиллионных особняков без компенсации их российским владельцам. Также член палаты представителей конгресса США республиканец Лэнс Гуден на фоне ситуации на Украине выступил с предложением позволить рядовым американцам конфисковывать у попавших под санкции россиян принадлежащие им яхты, самолеты и другую собственность.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 11:21
ЕС разрушил миф о неприкосновенности частной собственности, заявил Володин
 
Урсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинМайкл ГоувУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзРоссияСШАСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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