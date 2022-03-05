https://ria.ru/20220305/rostekh-1776659997.html

"Ростех" показал "беспилотного лоцмана" для Северного морского пути

"Ростех" показал "беспилотного лоцмана" для Северного морского пути - РИА Новости, 05.03.2022

"Ростех" показал "беспилотного лоцмана" для Северного морского пути

Входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Росэлектроника" показал работу специальной платформы "Аэромобильный лоцман", которая включает в себя отечественную... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:13

2022-03-05T10:13

2022-03-05T10:21

безопасность

ладожское озеро

санкт-петербург

российская электроника

ростех

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Росэлектроника" показал работу специальной платформы "Аэромобильный лоцман", которая включает в себя отечественную беспилотную технику и позволит в автоматическом режиме обследовать акваторию Северного морского пути, сообщает компания."Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" продемонстрировал работу киберфизической платформы "Аэромобильный лоцман" в акватории Ладожского озера. Она включает в себя программно-аппаратный комплекс и отечественную беспилотную технику с различным оборудованием", - говорится в релизе.Уточняется, что "Аэромобильный лоцман" разрабатывается на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российского производства. Среди них - коптеры самолетного типа, способные работать на протяжении более шести часов при скорости ветра до 25 метров в секунду. Аппараты оснащены радиолокационными станциями, передающими на пульт оператора различную информацию об обстановке над водой или землей и под их поверхностью.Демонстрация работы платформы проводилась в ледовой акватории Ладожского озера на территории учебно-методического центра "Ладога" "Арктического и антарктического научно-исследовательского института". "Под управлением оператора на берегу БПЛА выполняли радиолокационные измерения с воздуха, проводили гидроакустические наблюдения, совершали посадки и взлеты с покрытой льдом поверхности. Также выполнялись маневрирования с оперативными корректировками задания", - отмечает холдинг.ПАО "Интелтех" (входит в холдинг "Росэлектроника") выступает в роли руководителя и головного исполнителя проекта "Аэромобильный лоцман" в рамках консорциума предприятий арктической кооперации Санкт-Петербурга. По словам гендиректора ПАО "Интелтех" Юрия Николашина, которого цитирует пресс-служба, сейчас завершен второй этап реализации проекта по созданию единой аэромобильной платформы для мониторинга акватории Севморпути.

https://ria.ru/20220210/viziry-1772032723.html

https://ria.ru/20211125/fleshka-1760740590.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ладожское озеро, санкт-петербург, российская электроника, ростех