https://ria.ru/20220305/rostekh-1776659997.html
"Ростех" показал "беспилотного лоцмана" для Северного морского пути
"Ростех" показал "беспилотного лоцмана" для Северного морского пути - РИА Новости, 05.03.2022
"Ростех" показал "беспилотного лоцмана" для Северного морского пути
Входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Росэлектроника" показал работу специальной платформы "Аэромобильный лоцман", которая включает в себя отечественную... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:13
2022-03-05T10:13
2022-03-05T10:21
безопасность
ладожское озеро
санкт-петербург
российская электроника
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776661493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b47c1f9394148f248a3c5f307ddd1501.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Росэлектроника" показал работу специальной платформы "Аэромобильный лоцман", которая включает в себя отечественную беспилотную технику и позволит в автоматическом режиме обследовать акваторию Северного морского пути, сообщает компания."Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" продемонстрировал работу киберфизической платформы "Аэромобильный лоцман" в акватории Ладожского озера. Она включает в себя программно-аппаратный комплекс и отечественную беспилотную технику с различным оборудованием", - говорится в релизе.Уточняется, что "Аэромобильный лоцман" разрабатывается на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российского производства. Среди них - коптеры самолетного типа, способные работать на протяжении более шести часов при скорости ветра до 25 метров в секунду. Аппараты оснащены радиолокационными станциями, передающими на пульт оператора различную информацию об обстановке над водой или землей и под их поверхностью.Демонстрация работы платформы проводилась в ледовой акватории Ладожского озера на территории учебно-методического центра "Ладога" "Арктического и антарктического научно-исследовательского института". "Под управлением оператора на берегу БПЛА выполняли радиолокационные измерения с воздуха, проводили гидроакустические наблюдения, совершали посадки и взлеты с покрытой льдом поверхности. Также выполнялись маневрирования с оперативными корректировками задания", - отмечает холдинг.ПАО "Интелтех" (входит в холдинг "Росэлектроника") выступает в роли руководителя и головного исполнителя проекта "Аэромобильный лоцман" в рамках консорциума предприятий арктической кооперации Санкт-Петербурга. По словам гендиректора ПАО "Интелтех" Юрия Николашина, которого цитирует пресс-служба, сейчас завершен второй этап реализации проекта по созданию единой аэромобильной платформы для мониторинга акватории Севморпути.
https://ria.ru/20220210/viziry-1772032723.html
https://ria.ru/20211125/fleshka-1760740590.html
ладожское озеро
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776661493_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_81744b14cb5e7e4fffafd81eb041e69d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ладожское озеро, санкт-петербург, российская электроника, ростех
10:13 05.03.2022 (обновлено: 10:21 05.03.2022)
"Ростех" показал "беспилотного лоцмана" для Северного морского пути
"Ростех" показал показал работу специальной платформы "Аэромобильный лоцман"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Росэлектроника" показал работу специальной платформы "Аэромобильный лоцман", которая включает в себя отечественную беспилотную технику и позволит в автоматическом режиме обследовать акваторию Северного морского пути, сообщает компания.
"Холдинг "Росэлектроника
" госкорпорации "Ростех
" продемонстрировал работу киберфизической платформы "Аэромобильный лоцман" в акватории Ладожского озера
. Она включает в себя программно-аппаратный комплекс и отечественную беспилотную технику с различным оборудованием", - говорится в релизе.
Уточняется, что "Аэромобильный лоцман" разрабатывается на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российского производства. Среди них - коптеры самолетного типа, способные работать на протяжении более шести часов при скорости ветра до 25 метров в секунду. Аппараты оснащены радиолокационными станциями, передающими на пульт оператора различную информацию об обстановке над водой или землей и под их поверхностью.
"Использование платформы с БПЛА позволит в автоматическом режиме обследовать акваторию Северного морского пути и прибрежные объекты, собирать гидрографическую и гидрометеорологическую информацию. Она также поможет поддерживать связь в слабооборудованных районах Арктической зоны РФ", - сообщает холдинг.
Демонстрация работы платформы проводилась в ледовой акватории Ладожского озера на территории учебно-методического центра "Ладога" "Арктического и антарктического научно-исследовательского института". "Под управлением оператора на берегу БПЛА выполняли радиолокационные измерения с воздуха, проводили гидроакустические наблюдения, совершали посадки и взлеты с покрытой льдом поверхности. Также выполнялись маневрирования с оперативными корректировками задания", - отмечает холдинг.
ПАО "Интелтех" (входит в холдинг "Росэлектроника") выступает в роли руководителя и головного исполнителя проекта "Аэромобильный лоцман" в рамках консорциума предприятий арктической кооперации Санкт-Петербурга
. По словам гендиректора ПАО "Интелтех" Юрия Николашина, которого цитирует пресс-служба, сейчас завершен второй этап реализации проекта по созданию единой аэромобильной платформы для мониторинга акватории Севморпути.