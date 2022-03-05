https://ria.ru/20220305/rosmolodezh-1776691392.html

В Росмолодежи заявили, что ресурсов для общения хватит без Twitter и FB

В Росмолодежи заявили, что ресурсов для общения хватит без Twitter и FB - РИА Новости, 05.03.2022

В Росмолодежи заявили, что ресурсов для общения хватит без Twitter и FB

Блокировка аккаунтов Росмолодежи в Twitter и на Facebook с наработанной аудиторией немного огорчит, но ресурсов для общения с аудиторией хватает, заявили РИА... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:07

2022-03-05T12:07

2022-03-05T12:13

общество

россия

twitter

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Блокировка аккаунтов Росмолодежи в Twitter и на Facebook с наработанной аудиторией немного огорчит, но ресурсов для общения с аудиторией хватает, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).В пятницу вечером Роскомнадзор заявил, что принял решение о блокировке доступа к Facebook в России в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ. Роскомнадзор также ограничил доступ к соцсети Twitter."В связи со спецификой аудитории, мы, конечно же, присутствуем в разный соцсетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook, отдельно ведем свой канал в Telegram. Как правило, в Facebook в публикациях мы ставили акцент на нашу международную деятельность: старались информировать о предстоящих международных форумах, грантах для молодых людей из других стран и иных возможностях, релевантных повестке... Блокировка аккаунтов с наработанной годами аудиторией – это, конечно же, нас немного огорчит, но ресурсов для общения с нашей аудиторией у нас хватает. Найти нас довольно легко, все аккаунты верифицированы", - отмечается в сообщении.Кроме этого, Росмолодежь предусмотрела отдельные каналы для грантополучателей и систему рассылки в АИС "Молодёжь России". Ведомство также имеет большую аудиторию в социальной сети ВКонтакте, где проводят полезные прямые эфиры с экспертами из разных сфер и рассказывают о возможностях, добавили в пресс-службе."Аккаунт в Твиттере мы перестали активно вести летом 2021 года, из соображений перераспределения сил и ресурсов на площадки, которые максимально релевантны нашей целевой аудитории", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20220305/auditoriya-1776630875.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/twitter-1776620102.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, twitter, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)