https://ria.ru/20220305/qr-kod-1776833798.html

В ХМАО отменили QR-коды

В ХМАО отменили QR-коды - РИА Новости, 05.03.2022

В ХМАО отменили QR-коды

QR-коды для посещения заведений общепита, ТЦ и других учреждений отменили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:11

2022-03-05T20:11

2022-03-05T20:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

омикрон-штамм коронавируса

ханты-мансийский автономный округ

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771720235_0:0:3197:1798_1920x0_80_0_0_504b248442a9cfcda9e9c720ebdbacdf.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар - РИА Новости. QR-коды для посещения заведений общепита, ТЦ и других учреждений отменили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает в субботу пресс-служба губернатора региона."Большую часть антиковидных мер сняли в Югре. С 5 марта отменены QR-коды для посещения заведений общепита, ТЦ, спортивных и культурных учреждений, а также возобновлена деятельность детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе, находящихся на территории ТЦ", - говорится в сообщении.В то же время в Югре продолжает действовать режим повышенной готовности."Югорчанам также необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 3 тысяч человек и публичных мероприятий", - отмечается в сообщении.По последним данным, в ХМАО с начала пандемии выявлено 197 846 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из всех заболевших выздоровели 173 413 человек.

https://ria.ru/20220305/omikron-1776670181.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, ханты-мансийский автономный округ, россия, общество, здоровье - общество