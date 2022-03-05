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В ХМАО отменили QR-коды
В ХМАО отменили QR-коды - РИА Новости, 05.03.2022
В ХМАО отменили QR-коды
QR-коды для посещения заведений общепита, ТЦ и других учреждений отменили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:11
2022-03-05T20:11
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар - РИА Новости. QR-коды для посещения заведений общепита, ТЦ и других учреждений отменили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает в субботу пресс-служба губернатора региона."Большую часть антиковидных мер сняли в Югре. С 5 марта отменены QR-коды для посещения заведений общепита, ТЦ, спортивных и культурных учреждений, а также возобновлена деятельность детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе, находящихся на территории ТЦ", - говорится в сообщении.В то же время в Югре продолжает действовать режим повышенной готовности."Югорчанам также необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 3 тысяч человек и публичных мероприятий", - отмечается в сообщении.По последним данным, в ХМАО с начала пандемии выявлено 197 846 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из всех заболевших выздоровели 173 413 человек.
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20:11 05.03.2022
 
В ХМАО отменили QR-коды

В ХМАО отменили QR-коды для посещения общественных мест

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар - РИА Новости. QR-коды для посещения заведений общепита, ТЦ и других учреждений отменили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает в субботу пресс-служба губернатора региона.
"Большую часть антиковидных мер сняли в Югре. С 5 марта отменены QR-коды для посещения заведений общепита, ТЦ, спортивных и культурных учреждений, а также возобновлена деятельность детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе, находящихся на территории ТЦ", - говорится в сообщении.
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В то же время в Югре продолжает действовать режим повышенной готовности.
"Югорчанам также необходимо продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 3 тысяч человек и публичных мероприятий", - отмечается в сообщении.
По последним данным, в ХМАО с начала пандемии выявлено 197 846 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из всех заболевших выздоровели 173 413 человек.
QR-коды в российских регионах
20 января, 09:30Инфографика
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыОмикрон-штамм коронавирусаХанты-Мансийский автономный округРоссияОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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