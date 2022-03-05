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В Курганской области отменили QR-коды для посещения ТЦ

В Курганской области отменили QR-коды для посещения ТЦ - РИА Новости, 05.03.2022

В Курганской области отменили QR-коды для посещения ТЦ

QR-коды при посещении торгово-развлекательных комплексов площадью более тысячи квадратных метров, учреждений культуры и спорта, спортивных мероприятий, а также... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:52

2022-03-05T15:52

2022-03-05T15:53

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар – РИА Новости. QR-коды при посещении торгово-развлекательных комплексов площадью более тысячи квадратных метров, учреждений культуры и спорта, спортивных мероприятий, а также гостиниц и салонов красоты отменяются в Курганской области с 6 марта, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.Ранее правительство региона сообщало, что с 15 января было возобновлено приостановленное ранее действие "фильтров безопасности" в торговых и торгово-развлекательных центрах, торговых объектах площадью более тысячи квадратных метров - для их посещения граждане старше 18 лет должны предъявить документ, удостоверяющий личность, а также QR-код, ПЦР-тест или сведения о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19. Позже - с 20 января до 1 февраля *- QR-коды временно отменялись."С 6 марта полностью отменяется действие приостановленных ранее требований по предъявлению QR-кодов и других документов для допуска граждан старше 18 лет на спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия, в учреждения культуры, спорта, заведения общепита, торговые и торгово-развлекательные центры, торговые объекты площадью более 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Также отменяются QR-коды при получении гостиничных услуг, услуг санаторно-курортных организаций, бытовых услуг (ремонтные мастерские, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, прачечные, химчистки) и иных учреждений, уточняется в сообщении.Кроме того, отменены рекомендации о переводе работников из числа граждан в возрасте 60 лет и старше и граждан, имеющих хронические заболевания, не вакцинированных против COVID-19, на дистанционный режим работы, добавляется в сообщении.Пресс-служба напоминает, что в регионе сохраняется масочный режим.На 5 марта в Курганской области за последние сутки с диагнозом COVID-19 госпитализировано 84 человека, по выздоровлению из поликлиник и стационаров выписаны 2114 человек, зарегистрировано 752 новых случая COVID-19.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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