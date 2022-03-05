https://ria.ru/20220305/qr-kod-1776734097.html
В Ульяновской области отменили QR-коды
В Ульяновской области отменили QR-коды - РИА Новости, 05.03.2022
В Ульяновской области отменили QR-коды
Ульяновская область с 6 марта полностью отменяет действие QR-кодов, а также снимает большинство других ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:33
2022-03-05T14:33
2022-03-05T14:33
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САМАРА, 5 мар - РИА Новости. Ульяновская область с 6 марта полностью отменяет действие QR-кодов, а также снимает большинство других ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.С 28 февраля QR-коды в Ульяновской области не требуются для посещения салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и спа-салонов, соляриев, бань, саун, бассейнов и фитнес-центров."В Ульяновской области с 6 марта полностью отменяется действие QR-кодов… В регионе снимается большинство действующих коронавирусных ограничений", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, отменяется действие QR-кодов при посещении массовых мероприятий, кинотеатров, театров, концертных мероприятий, торговых центров, организаций общественного питания и спортивных соревнований.Кроме того, театрам, фитнес-центрам, бассейнам, спа-салонам, боулинг-клубам и караоке-залам в Ульяновской области с 6 марта можно будет работать по ночам. Также в регионе разрешается полная заполняемость кинотеатров и объектов общественного питания, до 75% - театров, концертных и спортивных мероприятий.Кроме того, отменяется обязательная самоизоляция невакцинированных граждан старше 60 лет и снимается запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без сопровождения родителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
qr-код, общество, ульяновская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, здоровье - общество
В Ульяновской области отменили QR-коды
Власти Ульяновской области отменяют QR-коды и другие ограничения по COVID-19 с 6 марта
САМАРА, 5 мар - РИА Новости.
Ульяновская область с 6 марта полностью отменяет действие QR-кодов, а также снимает большинство других ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает пресс-служба
правительства региона.
С 28 февраля QR-коды в Ульяновской области
не требуются для посещения салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и спа-салонов, соляриев, бань, саун, бассейнов и фитнес-центров.
"В Ульяновской области с 6 марта полностью отменяется действие QR-кодов… В регионе снимается большинство действующих коронавирусных ограничений", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, отменяется действие QR-кодов при посещении массовых мероприятий, кинотеатров, театров, концертных мероприятий, торговых центров, организаций общественного питания и спортивных соревнований.
Кроме того, театрам, фитнес-центрам, бассейнам, спа-салонам, боулинг-клубам и караоке-залам в Ульяновской области с 6 марта можно будет работать по ночам. Также в регионе разрешается полная заполняемость кинотеатров и объектов общественного питания, до 75% - театров, концертных и спортивных мероприятий.
Кроме того, отменяется обязательная самоизоляция невакцинированных граждан старше 60 лет и снимается запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без сопровождения родителей.