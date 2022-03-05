https://ria.ru/20220305/putin-1776768226.html

Путин заявил, что вводить военное положение в России не планируется

Путин заявил, что вводить военное положение в России не планируется - РИА Новости, 05.03.2022

Путин заявил, что вводить военное положение в России не планируется

Президент России Владимир Путин заявил, что вводить военное положение в России не планируется. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:16

2022-03-05T16:16

2022-03-05T18:08

россия

владимир путин

безопасность

донецкая народная республика

сша

втб

совет федерации рф

сбербанк россии

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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вводить военное положение в России не планируется."Военное положение вводится в стране в соответствии с законом по указу президента, и он должен быть подтвержден решением Совета Федерации в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет", - сказал он в ходе общения с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Во время встречи ему задали вопросы о целях спецоперации на Украине и возможности введения в стране военного положения.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220305/chs-1776766462.html

россия

донецкая народная республика

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин исключил введение военного положения в России Путин исключил введение военного положения в России 2022-03-05T16:16 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, безопасность, донецкая народная республика, сша, втб, совет федерации рф, сбербанк россии