https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776676201.html

Два крупных туроператора отменили все поездки за рубеж до 28 марта

Два крупных туроператора отменили все поездки за рубеж до 28 марта - РИА Новости, 05.03.2022

Два крупных туроператора отменили все поездки за рубеж до 28 марта

Компании Coral Travel и Sunmar официально уведомили турагентства об отмене всех полетных программ до 28 марта, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:48

2022-03-05T12:48

2022-03-05T12:48

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

признание днр и лнр в россии

coral travel

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Компании Coral Travel и Sunmar официально уведомили турагентства об отмене всех полетных программ до 28 марта, сообщает АТОР.По причине санкций компании планируют совершать из-за рубежа только вывозные рейсы. Причем дата вылета может отличаться от изначально указанной в билете.Путешественникам, чьи поездки отменены, компании предлагают перебронировать тур на другие даты и направления по текущей стоимости. Правда, если поездка окажется дороже, то доплатить за нее придется по новому курсу.Еще один вариант — оставить деньги на депозите в счет будущих путешествий. Сделать это можно только в рублях.Ранее была серьезно сокращена зарубежная программа PEGAS Touristik. Другие туроператоры также пересматривают их.

https://ria.ru/20220304/puteshestviya-1776471489.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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