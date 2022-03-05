https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776676201.html
Два крупных туроператора отменили все поездки за рубеж до 28 марта
Два крупных туроператора отменили все поездки за рубеж до 28 марта - РИА Новости, 05.03.2022
Два крупных туроператора отменили все поездки за рубеж до 28 марта
Компании Coral Travel и Sunmar официально уведомили турагентства об отмене всех полетных программ до 28 марта, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:48
2022-03-05T12:48
2022-03-05T12:48
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
признание днр и лнр в россии
coral travel
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Компании Coral Travel и Sunmar официально уведомили турагентства об отмене всех полетных программ до 28 марта, сообщает АТОР.По причине санкций компании планируют совершать из-за рубежа только вывозные рейсы. Причем дата вылета может отличаться от изначально указанной в билете.Путешественникам, чьи поездки отменены, компании предлагают перебронировать тур на другие даты и направления по текущей стоимости. Правда, если поездка окажется дороже, то доплатить за нее придется по новому курсу.Еще один вариант — оставить деньги на депозите в счет будущих путешествий. Сделать это можно только в рублях.Ранее была серьезно сокращена зарубежная программа PEGAS Touristik. Другие туроператоры также пересматривают их.
https://ria.ru/20220304/puteshestviya-1776471489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), признание днр и лнр в россии, coral travel
Два крупных туроператора отменили все поездки за рубеж до 28 марта
АТОР: туроператоры Coral Travel и Sunmar до 28 марта будут выполнять только вывозные рейсы