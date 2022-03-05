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Минцифры выступило против использования пиратского ПО
Минцифры выступило против использования пиратского ПО - РИА Новости, 05.03.2022
Минцифры выступило против использования пиратского ПО
Минцифры РФ не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование пиратского софта и не поддерживает их, говорится в сообщении... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:12
2022-03-05T12:56
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минцифры РФ не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование пиратского софта и не поддерживает их, говорится в сообщении министерства.В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на таблицу под названием "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" и источник сообщила, что власти РФ обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции"."Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их. Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса", - говорится в сообщении министерства.Минцифры отмечает, что выступает за стимулирование перехода на российское ПО. Предложения, которые Минцифры предоставило в план поддержки IT-отрасли, следуют из указа президента РФ от 2 марта 2022 года.
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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
12:12 05.03.2022 (обновлено: 12:56 05.03.2022)
 
Минцифры выступило против использования пиратского ПО

Минцифры заявило, что не предлагало разрешить пользоваться пиратским ПО

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минцифры РФ не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование пиратского софта и не поддерживает их, говорится в сообщении министерства.
В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на таблицу под названием "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" и источник сообщила, что власти РФ обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции".
"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их. Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса", - говорится в сообщении министерства.
Минцифры отмечает, что выступает за стимулирование перехода на российское ПО. Предложения, которые Минцифры предоставило в план поддержки IT-отрасли, следуют из указа президента РФ от 2 марта 2022 года.
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ТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россия
 
 
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