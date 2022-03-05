https://ria.ru/20220305/po-1776692177.html

Минцифры выступило против использования пиратского ПО

Минцифры выступило против использования пиратского ПО - РИА Новости, 05.03.2022

Минцифры выступило против использования пиратского ПО

Минцифры РФ не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование пиратского софта и не поддерживает их, говорится в сообщении... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:12

2022-03-05T12:12

2022-03-05T12:56

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минцифры РФ не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование пиратского софта и не поддерживает их, говорится в сообщении министерства.В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на таблицу под названием "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" и источник сообщила, что власти РФ обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции"."Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их. Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса", - говорится в сообщении министерства.Минцифры отмечает, что выступает за стимулирование перехода на российское ПО. Предложения, которые Минцифры предоставило в план поддержки IT-отрасли, следуют из указа президента РФ от 2 марта 2022 года.

https://ria.ru/20201216/vkontakte-1589415627.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия