12:12 05.03.2022 (обновлено: 12:56 05.03.2022)
Минцифры выступило против использования пиратского ПО
Минцифры заявило, что не предлагало разрешить пользоваться пиратским ПО
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минцифры РФ не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование пиратского софта и не поддерживает их, говорится в сообщении министерства.
В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на таблицу под названием "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" и источник сообщила, что власти РФ обсуждают отмену уголовной и административной ответственности за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции".
"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их. Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса", - говорится в сообщении министерства.
Минцифры отмечает, что выступает за стимулирование перехода на российское ПО. Предложения, которые Минцифры предоставило в план поддержки IT-отрасли, следуют из указа президента РФ от 2 марта 2022 года.
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