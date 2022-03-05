https://ria.ru/20220305/peterburg-1776687719.html

В Петербурге напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

В Петербурге напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях - РИА Новости, 05.03.2022

В Петербурге напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:54

2022-03-05T11:54

2022-03-05T12:01

общество

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

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донецкая народная республика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.В пресс-релизе ведомства сказано, что в интернете размещаются призывы приходить 6 и 7 марта на не согласованные с властями публичные акции."Ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, проведение публичных мероприятий на территории города до 30 апреля запрещено", - указывает ведомство.Прокуратура разъясняет, что как призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии, так и само участие в нем влекут "установленную законодательством Российской Федерации ответственность".Несогласованные акции против спецоперации по демилитаризации Украины проходят в нескольких городах России, в том числе в Петербурге, начиная с 24 февраля.Каждый день с этой даты объединённая пресс-служба судов города выкладывает статистку решений районных судов в отношении участников несогласованных акций, всего за это время около тысячи человек в Петербурге были подвергнуты административному аресту, оштрафованы, назначены обязательные работы и обязательные явки.В СК, МВД и Генпрокуратуре не раз предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованных акций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи заявлял, что россияне могут иметь свою точку зрения на операцию на Украине, но не вправе устраивать незаконные акции.По словам президента РФ Владимира Путина, солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно, как настоящие герои, сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей, отмечал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/arest-1775888100.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/belgrad-1776610766.html

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Варвара Скокшина

общество, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, дмитрий песков