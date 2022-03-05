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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/peregovory-1776853101.html
Третий раунд переговоров с Украиной может пройти 7 марта, заявил Слуцкий
Третий раунд переговоров с Украиной может пройти 7 марта, заявил Слуцкий - РИА Новости, 05.03.2022
Третий раунд переговоров с Украиной может пройти 7 марта, заявил Слуцкий
Следующий раунд переговоров России и Украины может состояться 7 марта, сообщил член российской делегации, глава думского комитета по международным делам Леонид... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T22:25
2022-03-05T23:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Следующий раунд переговоров России и Украины может состояться 7 марта, сообщил член российской делегации, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Как уточнил ранее член киевской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, встреча будет проходить на польско-белорусской границе.Слуцкий также призвал не делать поспешных выводов из сообщений украинских СМИ о смерти украинского переговорщика Дениса Киреева, так как эта информация может быть недостоверной.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что сотрудники Службы безопасности убили Киреева при задержании. Об этом также написал украинский блогер Анатолий Шарий. Официальных подтверждений этому пока нет. При этом, как пишет издание "Страна.ua", источники в силовых структурах признают достоверной эту информацию. Как отмечал Дубинский, Киреева подозревали в госизмене. Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева, помимо Киреева, на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Переговоры длились почти пять часов, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи.Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/demilitarizatsiya-1776766238.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, леонид слуцкий (политик), украина
22:25 05.03.2022 (обновлено: 23:03 05.03.2022)
 
Третий раунд переговоров с Украиной может пройти 7 марта, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий заявил, что третий раунд переговоров с Украиной может пройти 7 марта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Следующий раунд переговоров России и Украины может состояться 7 марта, сообщил член российской делегации, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Третий раунд переговоров действительно может пройти и в ближайшие дни. Возможно, в понедельник седьмого (марта. — Прим. ред.)", — сказал он в эфире передачи "Соловьев LIVE".

Как уточнил ранее член киевской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, встреча будет проходить на польско-белорусской границе.
Слуцкий также призвал не делать поспешных выводов из сообщений украинских СМИ о смерти украинского переговорщика Дениса Киреева, так как эта информация может быть недостоверной.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что сотрудники Службы безопасности убили Киреева при задержании. Об этом также написал украинский блогер Анатолий Шарий. Официальных подтверждений этому пока нет. При этом, как пишет издание "Страна.ua", источники в силовых структурах признают достоверной эту информацию. Как отмечал Дубинский, Киреева подозревали в госизмене.
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Вчера, 16:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что Украине предложили разные варианты демилитаризации страны
Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Со стороны Киева, помимо Киреева, на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Переговоры длились почти пять часов, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи.
Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
"Таких обстрелов не было давно": разрушения в Горловке и Донецке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены дома и социальные учреждения.

Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

Женщина у жилого дома в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Донецка прячутся от обстрела.

Жители города прячутся от обстрела на улице Парковская в Донецке
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

Пожар в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

Военнослужащий у трупа сотрудника газовой службы, погибшего в результате обстрелов в Киевском районе Донецка
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

Сгоревший автомобиль во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице в подъезде
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Массированному обстрелу подверглась Горловка.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибра 120 миллиметров и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Разрушены дома и социальные учреждения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Жители Донецка прячутся от обстрела.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Снаряды плотно ложились в жилую застройку.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
14 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФЛеонид Слуцкий (политик)Украина
 
 
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