https://ria.ru/20220305/peregovory-1776853101.html

Третий раунд переговоров с Украиной может пройти 7 марта, заявил Слуцкий

Третий раунд переговоров с Украиной может пройти 7 марта, заявил Слуцкий - РИА Новости, 05.03.2022

Третий раунд переговоров с Украиной может пройти 7 марта, заявил Слуцкий

Следующий раунд переговоров России и Украины может состояться 7 марта, сообщил член российской делегации, глава думского комитета по международным делам Леонид... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T22:25

2022-03-05T22:25

2022-03-05T23:03

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Следующий раунд переговоров России и Украины может состояться 7 марта, сообщил член российской делегации, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Как уточнил ранее член киевской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, встреча будет проходить на польско-белорусской границе.Слуцкий также призвал не делать поспешных выводов из сообщений украинских СМИ о смерти украинского переговорщика Дениса Киреева, так как эта информация может быть недостоверной.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что сотрудники Службы безопасности убили Киреева при задержании. Об этом также написал украинский блогер Анатолий Шарий. Официальных подтверждений этому пока нет. При этом, как пишет издание "Страна.ua", источники в силовых структурах признают достоверной эту информацию. Как отмечал Дубинский, Киреева подозревали в госизмене. Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева, помимо Киреева, на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Переговоры длились почти пять часов, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи.Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/demilitarizatsiya-1776766238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, леонид слуцкий (политик), украина