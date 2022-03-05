https://ria.ru/20220305/peregovory-1776835455.html

Путин запланировал провести переговоры с Эрдоганом, заявил Песков

Путин запланировал провести переговоры с Эрдоганом, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2022

Путин запланировал провести переговоры с Эрдоганом, заявил Песков

Президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:19

2022-03-05T20:19

2022-03-05T20:20

турция

украина

анкара

ситуация в днр и лнр

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть планы поговорить", - сказал он.Ранее представитель президента Турции сообщил, что Эрдоган в ходе ожидающихся в воскресенье переговоров с Путиным озвучит ему предложения Анкары по Украине.

https://ria.ru/20220305/peregovory-1776828431.html

турция

украина

анкара

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

турция, украина, анкара, ситуация в днр и лнр, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков