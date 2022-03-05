https://ria.ru/20220305/peregovory-1776835455.html
Путин запланировал провести переговоры с Эрдоганом, заявил Песков
Путин запланировал провести переговоры с Эрдоганом, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2022
Путин запланировал провести переговоры с Эрдоганом, заявил Песков
Президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:19
2022-03-05T20:19
2022-03-05T20:20
турция
украина
анкара
ситуация в днр и лнр
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_139:554:2726:2009_1920x0_80_0_0_4f92cb7eb73d314e0b5b5dc2ea58731e.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть планы поговорить", - сказал он.Ранее представитель президента Турции сообщил, что Эрдоган в ходе ожидающихся в воскресенье переговоров с Путиным озвучит ему предложения Анкары по Украине.
https://ria.ru/20220305/peregovory-1776828431.html
турция
украина
анкара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_657:512:2705:2048_1920x0_80_0_0_93e9429b81cc6e179f5f548f7df02718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, украина, анкара, ситуация в днр и лнр, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
20:19 05.03.2022 (обновлено: 20:20 05.03.2022)
Путин запланировал провести переговоры с Эрдоганом, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин запланировал провести переговоры с Эрдоганом