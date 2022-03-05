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https://ria.ru/20220305/peregovory-1776835455.html
Путин запланировал провести переговоры с Эрдоганом, заявил Песков
Путин запланировал провести переговоры с Эрдоганом, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2022
Путин запланировал провести переговоры с Эрдоганом, заявил Песков
Президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:19
2022-03-05T20:20
турция
украина
анкара
ситуация в днр и лнр
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть планы поговорить", - сказал он.Ранее представитель президента Турции сообщил, что Эрдоган в ходе ожидающихся в воскресенье переговоров с Путиным озвучит ему предложения Анкары по Украине.
https://ria.ru/20220305/peregovory-1776828431.html
турция
украина
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турция, украина, анкара, ситуация в днр и лнр, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
20:19 05.03.2022 (обновлено: 20:20 05.03.2022)
 
Путин запланировал провести переговоры с Эрдоганом, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Путин запланировал провести переговоры с Эрдоганом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Есть планы поговорить", - сказал он.
Ранее представитель президента Турции сообщил, что Эрдоган в ходе ожидающихся в воскресенье переговоров с Путиным озвучит ему предложения Анкары по Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 19:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эрдоган передал Путину намерение Зеленского встретиться в Турции
 
ТурцияУкраинаАнкараСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
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