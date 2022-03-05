https://ria.ru/20220305/peregovory-1776832245.html

Член украинской делегации Арахамия заявил, что переговоры пройдут 7 марта

Член украинской делегации Арахамия заявил, что переговоры пройдут 7 марта - РИА Новости, 05.03.2022

Член украинской делегации Арахамия заявил, что переговоры пройдут 7 марта

Следующий раунд переговоров России и Украины состоится 7 марта, заявил член киевской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:07

2022-03-05T20:07

2022-03-05T21:26

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Следующий раунд переговоров России и Украины состоится 7 марта, заявил член киевской делегации, руководитель правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия."Третий раунд переговоров пройдет в понедельник", — написал он в Facebook.По словам Арахамии, встреча будет проходить на польско-белорусской границе.Первый раунд состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева, помимо Киреева, на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Переговоры длились почти пять часов, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи.Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/demilitarizatsiya-1776766238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф