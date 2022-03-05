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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/peregovory-1776828431.html
Эрдоган передал Путину намерение Зеленского встретиться в Турции
Эрдоган передал Путину намерение Зеленского встретиться в Турции - РИА Новости, 05.03.2022
Эрдоган передал Путину намерение Зеленского встретиться в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган передал российскому лидеру Владимиру Путину намерение Владимира Зеленского встретиться с ним в Турции, Анкара продолжит работу в... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:47
2022-03-05T19:59
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
владимир зеленский
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
украина
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган передал российскому лидеру Владимиру Путину намерение Владимира Зеленского встретиться с ним в Турции, Анкара продолжит работу в этом направлении, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Ранее Калын сообщил, что Зеленский заявил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Стамбуле или Анкаре."Наш президент (Эрдоган – ред.) уже передал это послание (о готовности Зеленского – ред.) Путину. Мы продолжим нашу работу в этом направлении. Проведение такой встречи, безусловно, положительно скажется на ситуации. Как Турция мы готовы внести свой вклад", - приводит слова Калына телеканал TRT Haber.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/demilitarizatsiya-1776766238.html
турция
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владимир путин, владимир зеленский, в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, украина, анкара, стамбул, вооруженные силы рф
19:47 05.03.2022 (обновлено: 19:59 05.03.2022)
 
Эрдоган передал Путину намерение Зеленского встретиться в Турции

Глава Турции Эрдоган передал президенту Путину намерение Зеленского встретиться в Анкаре

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган передал российскому лидеру Владимиру Путину намерение Владимира Зеленского встретиться с ним в Турции, Анкара продолжит работу в этом направлении, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Ранее Калын сообщил, что Зеленский заявил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Стамбуле или Анкаре.
"Наш президент (Эрдоган – ред.) уже передал это послание (о готовности Зеленского – ред.) Путину. Мы продолжим нашу работу в этом направлении. Проведение такой встречи, безусловно, положительно скажется на ситуации. Как Турция мы готовы внести свой вклад", - приводит слова Калына телеканал TRT Haber.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияУкраинаАнкараСтамбулВооруженные силы РФ
 
 
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