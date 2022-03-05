https://ria.ru/20220305/peregovory-1776828431.html

Эрдоган передал Путину намерение Зеленского встретиться в Турции

Эрдоган передал Путину намерение Зеленского встретиться в Турции - РИА Новости, 05.03.2022

Эрдоган передал Путину намерение Зеленского встретиться в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган передал российскому лидеру Владимиру Путину намерение Владимира Зеленского встретиться с ним в Турции, Анкара продолжит работу в... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:47

2022-03-05T19:47

2022-03-05T19:59

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

владимир зеленский

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

украина

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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган передал российскому лидеру Владимиру Путину намерение Владимира Зеленского встретиться с ним в Турции, Анкара продолжит работу в этом направлении, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Ранее Калын сообщил, что Зеленский заявил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Стамбуле или Анкаре."Наш президент (Эрдоган – ред.) уже передал это послание (о готовности Зеленского – ред.) Путину. Мы продолжим нашу работу в этом направлении. Проведение такой встречи, безусловно, положительно скажется на ситуации. Как Турция мы готовы внести свой вклад", - приводит слова Калына телеканал TRT Haber.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/demilitarizatsiya-1776766238.html

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россия

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, владимир зеленский, в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, украина, анкара, стамбул, вооруженные силы рф