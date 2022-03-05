https://ria.ru/20220305/omikron-1776670181.html
Главврач рассказала о сложностях в выявлении омикрон-штамма
Главврач рассказала о сложностях в выявлении омикрон-штамма - РИА Новости, 05.03.2022
Главврач рассказала о сложностях в выявлении омикрон-штамма
Обычная клиника тяжелой респираторной инфекции составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе, и восприятия самими пациентами... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:53
2022-03-05T10:53
2022-03-05T12:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770842061_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_71c7399846b2f21723a02cb8abf87d64.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обычная клиника тяжелой респираторной инфекции составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе, и восприятия самими пациентами "омикрон"-штамма, сообщила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.По словам врача, самым необычным симптомом в предыдущие две волны были нарушения вкуса и запаха, очень характерные для этой болезни, но сейчас таких жалоб практически нет."Поэтому обычная клиника тяжелой респираторной инфекции, которая может быть вызвана чем угодно, что, собственно, в том числе и составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе и восприятия самих пациентов "омикрон"-штамма, потому что, когда пропадал вкус и запах, уже все знали об этом и готовились к тому, что это действительно коронавирусная инфекция", - рассказала Лысенко.Читайте полный текст интервью >>>
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/omikron-1776515224.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770842061_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_8984dbf6c04b5f458982fe87975c0755.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество
10:53 05.03.2022 (обновлено: 12:21 05.03.2022)
Главврач рассказала о сложностях в выявлении омикрон-штамма
Главврач Лысенко заражение омикроном-штаммом сложно отличить от ОРВИ
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обычная клиника тяжелой респираторной инфекции составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе, и восприятия самими пациентами "омикрон"-штамма, сообщила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.
По словам врача, самым необычным симптомом в предыдущие две волны были нарушения вкуса и запаха, очень характерные для этой болезни, но сейчас таких жалоб практически нет.
"Поэтому обычная клиника тяжелой респираторной инфекции, которая может быть вызвана чем угодно, что, собственно, в том числе и составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе и восприятия самих пациентов "омикрон"-штамма, потому что, когда пропадал вкус и запах, уже все знали об этом и готовились к тому, что это действительно коронавирусная инфекция", - рассказала Лысенко.