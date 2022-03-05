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Главврач рассказала о сложностях в выявлении омикрон-штамма
Главврач рассказала о сложностях в выявлении омикрон-штамма - РИА Новости, 05.03.2022
Главврач рассказала о сложностях в выявлении омикрон-штамма
Обычная клиника тяжелой респираторной инфекции составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе, и восприятия самими пациентами... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:53
2022-03-05T12:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обычная клиника тяжелой респираторной инфекции составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе, и восприятия самими пациентами "омикрон"-штамма, сообщила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.По словам врача, самым необычным симптомом в предыдущие две волны были нарушения вкуса и запаха, очень характерные для этой болезни, но сейчас таких жалоб практически нет."Поэтому обычная клиника тяжелой респираторной инфекции, которая может быть вызвана чем угодно, что, собственно, в том числе и составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе и восприятия самих пациентов "омикрон"-штамма, потому что, когда пропадал вкус и запах, уже все знали об этом и готовились к тому, что это действительно коронавирусная инфекция", - рассказала Лысенко.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220305/omikron-1776515224.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество
10:53 05.03.2022 (обновлено: 12:21 05.03.2022)
 
Главврач рассказала о сложностях в выявлении омикрон-штамма

Главврач Лысенко заражение омикроном-штаммом сложно отличить от ОРВИ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обычная клиника тяжелой респираторной инфекции составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе, и восприятия самими пациентами "омикрон"-штамма, сообщила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.
По словам врача, самым необычным симптомом в предыдущие две волны были нарушения вкуса и запаха, очень характерные для этой болезни, но сейчас таких жалоб практически нет.
"Поэтому обычная клиника тяжелой респираторной инфекции, которая может быть вызвана чем угодно, что, собственно, в том числе и составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе и восприятия самих пациентов "омикрон"-штамма, потому что, когда пропадал вкус и запах, уже все знали об этом и готовились к тому, что это действительно коронавирусная инфекция", - рассказала Лысенко.
Читайте полный текст интервью >>>
Пассажиры в защитных масках в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 04:00Сказано в эфире
Врач рассказала, куда "переходит" омикрон-штамм
 
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