https://ria.ru/20220305/omikron-1776670181.html

Главврач рассказала о сложностях в выявлении омикрон-штамма

Главврач рассказала о сложностях в выявлении омикрон-штамма - РИА Новости, 05.03.2022

Главврач рассказала о сложностях в выявлении омикрон-штамма

Обычная клиника тяжелой респираторной инфекции составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе, и восприятия самими пациентами... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:53

2022-03-05T10:53

2022-03-05T12:21

распространение коронавируса

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омикрон-штамм коронавируса

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обычная клиника тяжелой респираторной инфекции составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе, и восприятия самими пациентами "омикрон"-штамма, сообщила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.По словам врача, самым необычным симптомом в предыдущие две волны были нарушения вкуса и запаха, очень характерные для этой болезни, но сейчас таких жалоб практически нет."Поэтому обычная клиника тяжелой респираторной инфекции, которая может быть вызвана чем угодно, что, собственно, в том числе и составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе и восприятия самих пациентов "омикрон"-штамма, потому что, когда пропадал вкус и запах, уже все знали об этом и готовились к тому, что это действительно коронавирусная инфекция", - рассказала Лысенко.Читайте полный текст интервью >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/omikron-1776515224.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество