https://ria.ru/20220305/omikron-1776634845.html
Пациенты с "омикроном" часто жалуются на головную боль, заявила врач
Пациенты с "омикроном" часто жалуются на головную боль, заявила врач - РИА Новости, 05.03.2022
Пациенты с "омикроном" часто жалуются на головную боль, заявила врач
Пациенты с омикрон-штаммом жалуются на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T03:36
2022-03-05T03:36
2022-03-05T03:36
распространение коронавируса
общество
омикрон-штамм коронавируса
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пациенты с омикрон-штаммом жалуются на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль и слабость, рассказала в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.По ее словам, принципиальный набор жалоб у пациентов с омикроном остался прежний: все та же слабость, выраженная интоксикация, температура, но в какой-то степени менее выраженные, чем при дельта-штамме."То есть нет такой высокой лихорадки у большей части пациентов, как была при дельта-штамме, нет такой скорости распространения инфекции с поражением легочной ткани, поэтому пневмонии имеют место быть, но они среднетяжелого течения. Практически нет жалоб на потерю осязания и обоняния. Но сохраняются все те же жалобы на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль при даже невысокой лихорадке и слабость, ощущение отсутствия концентрации при обычной нагрузке интеллектуальной, которая привычна для пациентов", - рассказала Лысенко.
https://ria.ru/20220303/ukho-1776176540.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, омикрон-штамм коронавируса, россия, здоровье - общество
Пациенты с "омикроном" часто жалуются на головную боль, заявила врач
Врач Лысенко заявила, что пациенты с "омикроном" часто жалуются на головную боль
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пациенты с омикрон-штаммом жалуются на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль и слабость, рассказала в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.
По ее словам, принципиальный набор жалоб у пациентов с омикроном остался прежний: все та же слабость, выраженная интоксикация, температура, но в какой-то степени менее выраженные, чем при дельта-штамме.
"То есть нет такой высокой лихорадки у большей части пациентов, как была при дельта-штамме, нет такой скорости распространения инфекции с поражением легочной ткани, поэтому пневмонии имеют место быть, но они среднетяжелого течения. Практически нет жалоб на потерю осязания и обоняния. Но сохраняются все те же жалобы на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль при даже невысокой лихорадке и слабость, ощущение отсутствия концентрации при обычной нагрузке интеллектуальной, которая привычна для пациентов", - рассказала Лысенко.