https://ria.ru/20220305/omikron-1776634845.html

Пациенты с "омикроном" часто жалуются на головную боль, заявила врач

Пациенты с "омикроном" часто жалуются на головную боль, заявила врач - РИА Новости, 05.03.2022

Пациенты с "омикроном" часто жалуются на головную боль, заявила врач

Пациенты с омикрон-штаммом жалуются на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T03:36

2022-03-05T03:36

2022-03-05T03:36

распространение коронавируса

общество

омикрон-штамм коронавируса

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пациенты с омикрон-штаммом жалуются на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль и слабость, рассказала в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.По ее словам, принципиальный набор жалоб у пациентов с омикроном остался прежний: все та же слабость, выраженная интоксикация, температура, но в какой-то степени менее выраженные, чем при дельта-штамме."То есть нет такой высокой лихорадки у большей части пациентов, как была при дельта-штамме, нет такой скорости распространения инфекции с поражением легочной ткани, поэтому пневмонии имеют место быть, но они среднетяжелого течения. Практически нет жалоб на потерю осязания и обоняния. Но сохраняются все те же жалобы на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль при даже невысокой лихорадке и слабость, ощущение отсутствия концентрации при обычной нагрузке интеллектуальной, которая привычна для пациентов", - рассказала Лысенко.

https://ria.ru/20220303/ukho-1776176540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, омикрон-штамм коронавируса, россия, здоровье - общество