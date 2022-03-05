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Пациенты с "омикроном" часто жалуются на головную боль, заявила врач
Пациенты с "омикроном" часто жалуются на головную боль, заявила врач - РИА Новости, 05.03.2022
Пациенты с "омикроном" часто жалуются на головную боль, заявила врач
Пациенты с омикрон-штаммом жалуются на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T03:36
2022-03-05T03:36
распространение коронавируса
общество
омикрон-штамм коронавируса
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пациенты с омикрон-штаммом жалуются на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль и слабость, рассказала в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.По ее словам, принципиальный набор жалоб у пациентов с омикроном остался прежний: все та же слабость, выраженная интоксикация, температура, но в какой-то степени менее выраженные, чем при дельта-штамме."То есть нет такой высокой лихорадки у большей части пациентов, как была при дельта-штамме, нет такой скорости распространения инфекции с поражением легочной ткани, поэтому пневмонии имеют место быть, но они среднетяжелого течения. Практически нет жалоб на потерю осязания и обоняния. Но сохраняются все те же жалобы на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль при даже невысокой лихорадке и слабость, ощущение отсутствия концентрации при обычной нагрузке интеллектуальной, которая привычна для пациентов", - рассказала Лысенко.
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общество, омикрон-штамм коронавируса, россия, здоровье - общество
03:36 05.03.2022
 
Пациенты с "омикроном" часто жалуются на головную боль, заявила врач

Врач Лысенко заявила, что пациенты с "омикроном" часто жалуются на головную боль

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает девушке прививку от COVID-19
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пациенты с омикрон-штаммом жалуются на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль и слабость, рассказала в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.
По ее словам, принципиальный набор жалоб у пациентов с омикроном остался прежний: все та же слабость, выраженная интоксикация, температура, но в какой-то степени менее выраженные, чем при дельта-штамме.
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"То есть нет такой высокой лихорадки у большей части пациентов, как была при дельта-штамме, нет такой скорости распространения инфекции с поражением легочной ткани, поэтому пневмонии имеют место быть, но они среднетяжелого течения. Практически нет жалоб на потерю осязания и обоняния. Но сохраняются все те же жалобы на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль при даже невысокой лихорадке и слабость, ощущение отсутствия концентрации при обычной нагрузке интеллектуальной, которая привычна для пациентов", - рассказала Лысенко.
 
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