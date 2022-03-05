https://ria.ru/20220305/ogranicheniya-1776723944.html

X5 Group ввела ограничения на продажу круп, сахара и растительного масла

X5 Group ввела ограничения на продажу круп, сахара и растительного масла - РИА Новости, 05.03.2022

X5 Group ввела ограничения на продажу круп, сахара и растительного масла

X5 Group ввела ограничения на реализацию социально значимых товаров при рознице в одни руки, заявили РИА Новости в пресс-службе ретейлера. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:59

2022-03-05T13:59

2022-03-05T15:20

экономика

россия

пятерочка (сеть магазинов)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

x5 retail group

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. X5 Group ввела ограничения на реализацию социально значимых товаров при рознице в одни руки, заявили РИА Новости в пресс-службе ретейлера.Вчера Минпромторг России разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как заявили в ведомстве, с инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка."В настоящее время в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на товары бакалейной группы — сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты. По нашим данным, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, что повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года", — заявили в пресс-службе ретейлера."X5 ведет поиск решения для обеспечения непрерывных поставок товаров с повышенным спросом в магазины торговых сетей. Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были на полках в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", магазины ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров. Ограничения введены также в онлайн-гипермаркете "Перекресток Впрок", — пояснили в пресс-службе.X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ретейлер. На 31 декабря 2021 года под управлением компании находился 19 121 магазин. Основной акционер X5 — CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,6%.

https://ria.ru/20220303/natsenki-1776331016.html

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россия

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, россия, пятерочка (сеть магазинов), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), x5 retail group