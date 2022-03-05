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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/nato-1776813000.html
НАТО будет расширяться под предлогом конфликта на Украине, заявили в МИД
НАТО будет расширяться под предлогом конфликта на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 05.03.2022
НАТО будет расширяться под предлогом конфликта на Украине, заявили в МИД
НАТО будет пытаться затягивать в свои ряды новые страны под предлогом конфликта на Украине, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:36
2022-03-05T18:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
грузия
босния и герцеговина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. НАТО будет пытаться затягивать в свои ряды новые страны под предлогом конфликта на Украине, заявили в МИД РФ."Недоумение вызывает также "желание" НАТО оказать содействие Боснии и Герцеговины и Грузии в свете ситуации на Украине, которая дескать может перекинуться на эти страны... Очевидно, что НАТО будет использовать предлог "войны на Украине" для затягивания все новых и новых стран в свои ряды. Работа альянса по расширению сферы своего влияния продолжается", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
https://ria.ru/20220304/nato-1776390523.html
россия
грузия
босния и герцеговина
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в мире, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, грузия, босния и герцеговина, ситуация в днр и лнр
18:36 05.03.2022 (обновлено: 18:42 05.03.2022)
 
НАТО будет расширяться под предлогом конфликта на Украине, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: НАТО будет втягивать страны под предлогом конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. НАТО будет пытаться затягивать в свои ряды новые страны под предлогом конфликта на Украине, заявили в МИД РФ.
"Недоумение вызывает также "желание" НАТО оказать содействие Боснии и Герцеговины и Грузии в свете ситуации на Украине, которая дескать может перекинуться на эти страны... Очевидно, что НАТО будет использовать предлог "войны на Украине" для затягивания все новых и новых стран в свои ряды. Работа альянса по расширению сферы своего влияния продолжается", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 00:49
Шольц назвал отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО правильным
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваГрузияБосния и ГерцеговинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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