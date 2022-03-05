https://ria.ru/20220305/nato-1776813000.html

НАТО будет расширяться под предлогом конфликта на Украине, заявили в МИД

НАТО будет расширяться под предлогом конфликта на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 05.03.2022

НАТО будет расширяться под предлогом конфликта на Украине, заявили в МИД

НАТО будет пытаться затягивать в свои ряды новые страны под предлогом конфликта на Украине, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:36

2022-03-05T18:36

2022-03-05T18:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

грузия

босния и герцеговина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. НАТО будет пытаться затягивать в свои ряды новые страны под предлогом конфликта на Украине, заявили в МИД РФ."Недоумение вызывает также "желание" НАТО оказать содействие Боснии и Герцеговины и Грузии в свете ситуации на Украине, которая дескать может перекинуться на эти страны... Очевидно, что НАТО будет использовать предлог "войны на Украине" для затягивания все новых и новых стран в свои ряды. Работа альянса по расширению сферы своего влияния продолжается", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

https://ria.ru/20220304/nato-1776390523.html

россия

грузия

босния и герцеговина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, грузия, босния и герцеговина, ситуация в днр и лнр