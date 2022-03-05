14:47 05.03.2022 (обновлено: 17:04 05.03.2022)
Спецборт из Москвы летит в Вашингтон, чтобы забрать дипломатов, заявил МИД
Захарова: спецборт из Москвы летит в Вашингтон за высланными из США дипломатами
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Спецборт направляется в Вашингтон из России, чтобы забрать дипломатов, а не на переговоры с США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, "неопознанный борт" компании "Россия", направляющийся из Санкт-Петербурга в Вашингтон, "бойцы информационного фронта" выдали одновременно за "бегство русских" и "попытку Москвы войти в контакт с американцами".
"Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata", — написала Захарова в Telegram-канале.
В последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.