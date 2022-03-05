https://ria.ru/20220305/mariupol-1776713807.html

Басурин допустил освобождение Мариуполя с помощью "точечного" оружия

Басурин допустил освобождение Мариуполя с помощью "точечного" оружия - РИА Новости, 05.03.2022

Басурин допустил освобождение Мариуполя с помощью "точечного" оружия

Мариуполь может быть освобождён в ходе спецоперации с использованием "точечного" оружия, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:20

2022-03-05T13:20

2022-03-05T13:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

мариуполь

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мариуполь может быть освобождён в ходе спецоперации с использованием "точечного" оружия, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Путь здесь один - это спецоперация с использованием точечного оружия", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, как можно освободить Мариуполь, если оттуда людей не выпустят. По его словам, мирное население в Мариуполе должно быть предупреждено о проведении спецоперации, если будет принято решение о ней.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, мариуполь, донецкая народная республика