https://ria.ru/20220305/koridor-1776733463.html

Киев отказывается открыть коридоры в Харькове и Сумах, заявили в Минобороны

Киев отказывается открыть коридоры в Харькове и Сумах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.03.2022

Киев отказывается открыть коридоры в Харькове и Сумах, заявили в Минобороны

Несмотря на российские предложения, Киев отказывается открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах, сообщил журналистам начальник Национального центра... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:32

2022-03-05T14:32

2022-03-05T15:18

обострение ситуации в днр и лнр

харьков

сумы

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Несмотря на российские предложения, Киев отказывается открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам военного, нацисты угрожают мирным жителям физической расправой, повсеместно введен комендантский час, а выезды из населенных пунктов заминированы."В городе Сумы при попытке самостоятельно выйти к пункту пропуска "Суджа" группа студентов из Пакистана численностью до 20 человек избита националистами батальонов территориальной обороны и возвращена назад в общежитие", — добавил генерал.Беженцев из Мариуполя и Волновахи также не выпускают к гуманитарным коридорам. При этом Мизинцев напомнил, что по просьбам украинской стороны в субботу с 10:00 объявили режим тишины. Для этого детально проработали и согласовали маршруты и транспортную логистику гуманитарных коридоров, а российские Вооруженные силы обеспечили их безопасность. Об этом заранее оповестили представителей МККК в Киеве и Москве."К сожалению, <...> мы имеем достоверную информацию о том, что из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл", — сказал Мизинцев.Он указал, что на волновахском и мариупольском направлениях гуманитарные коридоры открывались ежедневно, но нацбатальоны пресекают выход мирных жителей в сторону России.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/zalozhniki-1776354254.html

https://ria.ru/20220305/mariupol-1776711351.html

харьков

сумы

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, сумы, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр