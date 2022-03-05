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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/koridor-1776733463.html
Киев отказывается открыть коридоры в Харькове и Сумах, заявили в Минобороны
Киев отказывается открыть коридоры в Харькове и Сумах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.03.2022
Киев отказывается открыть коридоры в Харькове и Сумах, заявили в Минобороны
Несмотря на российские предложения, Киев отказывается открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах, сообщил журналистам начальник Национального центра... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:32
2022-03-05T15:18
обострение ситуации в днр и лнр
харьков
сумы
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Несмотря на российские предложения, Киев отказывается открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам военного, нацисты угрожают мирным жителям физической расправой, повсеместно введен комендантский час, а выезды из населенных пунктов заминированы."В городе Сумы при попытке самостоятельно выйти к пункту пропуска "Суджа" группа студентов из Пакистана численностью до 20 человек избита националистами батальонов территориальной обороны и возвращена назад в общежитие", — добавил генерал.Беженцев из Мариуполя и Волновахи также не выпускают к гуманитарным коридорам. При этом Мизинцев напомнил, что по просьбам украинской стороны в субботу с 10:00 объявили режим тишины. Для этого детально проработали и согласовали маршруты и транспортную логистику гуманитарных коридоров, а российские Вооруженные силы обеспечили их безопасность. Об этом заранее оповестили представителей МККК в Киеве и Москве."К сожалению, &lt;...&gt; мы имеем достоверную информацию о том, что из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл", — сказал Мизинцев.Он указал, что на волновахском и мариупольском направлениях гуманитарные коридоры открывались ежедневно, но нацбатальоны пресекают выход мирных жителей в сторону России.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/zalozhniki-1776354254.html
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харьков, сумы, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
14:32 05.03.2022 (обновлено: 15:18 05.03.2022)
 
Киев отказывается открыть коридоры в Харькове и Сумах, заявили в Минобороны

Минобороны: Украина отказывается открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах

© Depositphotos / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Depositphotos / Valirin
Площадь Конституции в Харькове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Несмотря на российские предложения, Киев отказывается открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевские радикалы вместо содействия выводу граждан из районов боевых действий всеми силами препятствуют эвакуации мирного населения в безопасные места", — заявил он.
По словам военного, нацисты угрожают мирным жителям физической расправой, повсеместно введен комендантский час, а выезды из населенных пунктов заминированы.
"В городе Сумы при попытке самостоятельно выйти к пункту пропуска "Суджа" группа студентов из Пакистана численностью до 20 человек избита националистами батальонов территориальной обороны и возвращена назад в общежитие", — добавил генерал.
Путин об иностранных заложниках в Украине - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты на Украине держат в заложниках тысячи студентов, заявил Путин
Беженцев из Мариуполя и Волновахи также не выпускают к гуманитарным коридорам. При этом Мизинцев напомнил, что по просьбам украинской стороны в субботу с 10:00 объявили режим тишины. Для этого детально проработали и согласовали маршруты и транспортную логистику гуманитарных коридоров, а российские Вооруженные силы обеспечили их безопасность. Об этом заранее оповестили представителей МККК в Киеве и Москве.
"К сожалению, <...> мы имеем достоверную информацию о том, что из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл", — сказал Мизинцев.
Он указал, что на волновахском и мариупольском направлениях гуманитарные коридоры открывались ежедневно, но нацбатальоны пресекают выход мирных жителей в сторону России.
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 13:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты не выпускают жителей Мариуполя по гумкоридору, заявили в ДНР
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.
Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
"Мы выжили": ситуация в освобожденных городах и селах Донбасса
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

Жители радуются освобождению города Счастье в Луганской народной республике
1 из 14

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

Женщина с котом на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
2 из 14

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

Люди готовят еду у подъезда жилого дома в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
3 из 14

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

Мужчины набирают питьевую воду в различные емкости во дворе жилого дома в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
4 из 14

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

Сотрудники международного комитета Красного креста разгружают гуманитарную помощь в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
5 из 14

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Житель Счастья радуется освобождению города.

Мужчина радуется освобождению города Счастье в Луганской народной республике.
6 из 14

Житель Счастья радуется освобождению города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

Мужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
7 из 14

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

Жительница села Приморское в Донецкой народной республике, освобожденного военнослужащими Народной милиции ДНР
8 из 14

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское в Донецкой народной республике
9 из 14

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
10 из 14

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

Жители села Бугас прячутся от артобстрела в подвале дома
11 из 14

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

Военнослужащий армии ДНР чинит бронетехнику на дороге в селе Бугас
12 из 14

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

Пустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
13 из 14

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

Украинский флаг на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
14 из 14

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
1 из 14

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 14

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Житель Счастья радуется освобождению города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 14

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 14

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
9 из 14

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
10 из 14

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
11 из 14

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
12 из 14

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХарьковСумыВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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