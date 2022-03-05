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Программу туристического кешбэка возобновят с 15 марта
Программу туристического кешбэка возобновят с 15 марта - РИА Новости, 05.03.2022
Программу туристического кешбэка возобновят с 15 марта
Программа туристического кешбэка возобновляется с 15 марта, продажи будут осуществляться до 1 мая, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:03
2022-03-05T15:03
2022-03-05T15:17
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Программа туристического кешбэка возобновляется с 15 марта, продажи будут осуществляться до 1 мая, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Программа туристического кешбэка возобновляется с 15 марта. Окно продаж - с 15 марта и до 1 мая. То есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля - то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы", - написала Догузова в своем Telegram-канале."Такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли", - добавила она.Глава ведомства напомнила, что условия программы прежние: участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Оплачиваются поездки картами "Мир" - на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.Ранее ведомство заявило о досрочной остановке продаж в рамках программы туристического кешбэка с 1 марта в связи с исчерпанием выделенных средств. Изначально предполагалось, что программа завершится 30 апреля.
https://ria.ru/20220211/turizm-1772225319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
15:03 05.03.2022 (обновлено: 15:17 05.03.2022)
Программу туристического кешбэка возобновят с 15 марта
Ростуризм сообщил о возобновлении программы туристического кешбэка с 15 марта
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Программа туристического кешбэка возобновляется с 15 марта, продажи будут осуществляться до 1 мая, сообщила
глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Программа туристического кешбэка возобновляется с 15 марта. Окно продаж - с 15 марта и до 1 мая. То есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля - то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы", - написала Догузова в своем Telegram-канале.
"Такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли", - добавила она.
Глава ведомства напомнила, что условия программы прежние: участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Оплачиваются поездки картами "Мир" - на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.
Ранее ведомство заявило о досрочной остановке продаж в рамках программы туристического кешбэка с 1 марта в связи с исчерпанием выделенных средств. Изначально предполагалось, что программа завершится 30 апреля.