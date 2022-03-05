09:10 05.03.2022 (обновлено: 09:17 05.03.2022)
Heineken перестает экспортировать пиво в Россию
Голландская Heineken перестает экспортировать пиво в Россию, но заводы продолжат работу
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пивоваренный концерн Heineken приостанавливает экспорт пива в Россию, при этом открытые на территории страны заводы продолжают свою работу, сообщили РИА Новости в компании.
"Концерн Heineken объявил о приостановке ... экспорта пива в Россию. ... При этом все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов", - говорится в сообщении.
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Компания также заявила, что приостанавливает новые инвестиционные проекты в России.
Ранее в пятницу производитель пива Carlsberg заявил о том, что останавливает новые инвестиции в России и прекращает экспорт российским пивоваренным заводам "Балтика".
Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин". Число сотрудников компании превышает 82 тысячи человек.