https://ria.ru/20220305/heineken-1776648789.html

Heineken перестает экспортировать пиво в Россию

Heineken перестает экспортировать пиво в Россию - РИА Новости, 05.03.2022

Heineken перестает экспортировать пиво в Россию

Пивоваренный концерн Heineken приостанавливает экспорт пива в Россию, при этом открытые на территории страны заводы продолжают свою работу, сообщили РИА Новости РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:10

2022-03-05T09:10

2022-03-05T09:17

экономика

heineken

россия

санкт-петербург

carlsberg

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пивоваренный концерн Heineken приостанавливает экспорт пива в Россию, при этом открытые на территории страны заводы продолжают свою работу, сообщили РИА Новости в компании."Концерн Heineken объявил о приостановке ... экспорта пива в Россию. ... При этом все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов", - говорится в сообщении.Компания также заявила, что приостанавливает новые инвестиционные проекты в России.Ранее в пятницу производитель пива Carlsberg заявил о том, что останавливает новые инвестиции в России и прекращает экспорт российским пивоваренным заводам "Балтика".Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин". Число сотрудников компании превышает 82 тысячи человек.

https://ria.ru/20220304/marksspencer-1776566264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, heineken , россия, санкт-петербург, carlsberg