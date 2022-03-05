https://ria.ru/20220305/fas-1776802284.html

ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары

ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары - РИА Новости, 05.03.2022

ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары

Федеральная антимонопольная служба по запросу "Единой России" проверит обоснованность роста цен на детские товары, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:52

2022-03-05T17:52

2022-03-05T17:52

госдума рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

цены

дети

россия

общество

экономика

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155353/16/1553531621_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_7fbe7c9f1e1918e61672138570da9233.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба по запросу "Единой России" проверит обоснованность роста цен на детские товары, сообщила пресс-служба партии."Антимонопольная служба направила запрос в группу компаний "Детский мир" с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию. В числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году. При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", - говорится в сообщении.Уточняется, что ранее запрос в ФАС направила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее словам, пользователи соцсетей сообщают, что ритейлеры подняли цены на некоторые детские товары от 30 до 300%.

https://ria.ru/20210419/igrushki-1728870999.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), цены, дети, россия, общество, экономика, единая россия