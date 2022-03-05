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ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары
ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары - РИА Новости, 05.03.2022
ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары
Федеральная антимонопольная служба по запросу "Единой России" проверит обоснованность роста цен на детские товары, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:52
2022-03-05T17:52
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
цены
дети
россия
общество
экономика
единая россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба по запросу "Единой России" проверит обоснованность роста цен на детские товары, сообщила пресс-служба партии."Антимонопольная служба направила запрос в группу компаний "Детский мир" с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию. В числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году. При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", - говорится в сообщении.Уточняется, что ранее запрос в ФАС направила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее словам, пользователи соцсетей сообщают, что ритейлеры подняли цены на некоторые детские товары от 30 до 300%.
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госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), цены, дети, россия, общество, экономика, единая россия
17:52 05.03.2022
 
ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары

ФАС по запросу "Единой России" проверит обоснованность роста цен на детские товары

© Depositphotos / olenka-2008Отдел с подгузниками в супермаркете
Отдел с подгузниками в супермаркете - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Depositphotos / olenka-2008
Отдел с подгузниками в супермаркете
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба по запросу "Единой России" проверит обоснованность роста цен на детские товары, сообщила пресс-служба партии.
"Антимонопольная служба направила запрос в группу компаний "Детский мир" с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию. В числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году. При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее запрос в ФАС направила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее словам, пользователи соцсетей сообщают, что ритейлеры подняли цены на некоторые детские товары от 30 до 300%.
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Госдума РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЦеныДетиРоссияОбществоЭкономикаЕдиная Россия
 
 
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