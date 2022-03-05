https://ria.ru/20220305/fas-1776802284.html
ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары
ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары - РИА Новости, 05.03.2022
ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары
Федеральная антимонопольная служба по запросу "Единой России" проверит обоснованность роста цен на детские товары, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:52
2022-03-05T17:52
2022-03-05T17:52
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
цены
дети
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общество
экономика
единая россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба по запросу "Единой России" проверит обоснованность роста цен на детские товары, сообщила пресс-служба партии."Антимонопольная служба направила запрос в группу компаний "Детский мир" с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию. В числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году. При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", - говорится в сообщении.Уточняется, что ранее запрос в ФАС направила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее словам, пользователи соцсетей сообщают, что ритейлеры подняли цены на некоторые детские товары от 30 до 300%.
https://ria.ru/20210419/igrushki-1728870999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), цены, дети, россия, общество, экономика, единая россия
ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары
ФАС по запросу "Единой России" проверит обоснованность роста цен на детские товары