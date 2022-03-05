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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/erdogan-1776847754.html
В Анкаре сообщили, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным
В Анкаре сообщили, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным - РИА Новости, 05.03.2022
В Анкаре сообщили, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе ожидающихся в воскресенье переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным озвучит ему предложения Анкары по Украине,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:15
2022-03-05T21:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
анкара
стамбул
реджеп тайип эрдоган
турция
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе ожидающихся в воскресенье переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным озвучит ему предложения Анкары по Украине, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от российского лидера Владимира Путина. Эрдоган в воскресенье также планирует телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."Завтра (в воскресенье – ред.) будет телефонный разговор с господином Путиным. Конечно, пока мы говорим о том, как предотвратить эту войну с нашими союзниками, мы донесем до российской стороны наши предложения (по Украине – ред.). Как известно, у господина президента очень хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. Турция в настоящее время является одной из немногих стран, которые могут одновременно разговаривать и с Россией, и с Украиной. Повторяю слова нашего президента, мы не можем отказаться от России или Украины. Поэтому мы делаем акцент на том, какие шаги мы можем предпринять, чтобы посадить стороны за стол переговоров, но особенно убедить здесь российскую сторону", - приводит слова Калына телеканал TRT Haber.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/turtsiya-1776815499.html
https://ria.ru/20220305/odobrenie-1776836202.html
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в мире, владимир путин, россия, анкара, стамбул, реджеп тайип эрдоган, турция, ибрагим калын
20:15 05.03.2022 (обновлено: 21:32 05.03.2022)
 
В Анкаре сообщили, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным

Представитель главы Турции Калын: Эрдоган озвучит Путину предложения по Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе ожидающихся в воскресенье переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным озвучит ему предложения Анкары по Украине, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от российского лидера Владимира Путина. Эрдоган в воскресенье также планирует телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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"Завтра (в воскресенье – ред.) будет телефонный разговор с господином Путиным. Конечно, пока мы говорим о том, как предотвратить эту войну с нашими союзниками, мы донесем до российской стороны наши предложения (по Украине – ред.). Как известно, у господина президента очень хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. Турция в настоящее время является одной из немногих стран, которые могут одновременно разговаривать и с Россией, и с Украиной. Повторяю слова нашего президента, мы не можем отказаться от России или Украины. Поэтому мы делаем акцент на том, какие шаги мы можем предпринять, чтобы посадить стороны за стол переговоров, но особенно убедить здесь российскую сторону", - приводит слова Калына телеканал TRT Haber.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияАнкараСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияИбрагим Калын
 
 
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