https://ria.ru/20220305/efe-1776827510.html

Испанское агентство Efe приостановило работу в России

Испанское агентство Efe приостановило работу в России - РИА Новости, 05.03.2022

Испанское агентство Efe приостановило работу в России

Испанское информационное агентство Efe сообщило, что приостанавливает свою деятельность в России. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:43

2022-03-05T19:43

2022-03-05T19:44

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МАДРИД, 5 мар – РИА Новости. Испанское информационное агентство Efe сообщило, что приостанавливает свою деятельность в России."Агентство Efe приняло решение временно приостановить с сегодняшнего дня свою информационную деятельность в России как следствие принятия нового закона, который предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы за распространение того, что власти могут считать "ложной информацией" в отношении войны на Украине", - сообщает Efe.Испанская государственная телерадиокомпания RTVE также заявила, что приняла решение временно прекратить работу из России.Ранее ряд других западных СМИ, включая BBC, CNN и Блумберг, заявили о приостановке своей работы в России в связи с принятием закона об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.Совет Федерации одобрил в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/rai-1776788253.html

https://ria.ru/20220304/blokirovka-1776476388.html

https://ria.ru/20220305/blumberg-1776629978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, санкции, общество, журналистика, украина