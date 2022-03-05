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https://ria.ru/20220305/efe-1776827510.html
Испанское агентство Efe приостановило работу в России
Испанское агентство Efe приостановило работу в России - РИА Новости, 05.03.2022
Испанское агентство Efe приостановило работу в России
Испанское информационное агентство Efe сообщило, что приостанавливает свою деятельность в России. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:43
2022-03-05T19:44
в мире
россия
санкции
общество
журналистика
украина
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МАДРИД, 5 мар – РИА Новости. Испанское информационное агентство Efe сообщило, что приостанавливает свою деятельность в России."Агентство Efe приняло решение временно приостановить с сегодняшнего дня свою информационную деятельность в России как следствие принятия нового закона, который предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы за распространение того, что власти могут считать "ложной информацией" в отношении войны на Украине", - сообщает Efe.Испанская государственная телерадиокомпания RTVE также заявила, что приняла решение временно прекратить работу из России.Ранее ряд других западных СМИ, включая BBC, CNN и Блумберг, заявили о приостановке своей работы в России в связи с принятием закона об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.Совет Федерации одобрил в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/rai-1776788253.html
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в мире, россия, санкции, общество, журналистика, украина
19:43 05.03.2022 (обновлено: 19:44 05.03.2022)
 
Испанское агентство Efe приостановило работу в России

Испанское информационное агентство Efe сообщило, что приостанавливает работу в России

© РИА НовостиСайт испанского информационного агенства Efe
Сайт испанского информационного агенства Efe - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости
Сайт испанского информационного агенства Efe
Читать ria.ru в
МАДРИД, 5 мар – РИА Новости. Испанское информационное агентство Efe сообщило, что приостанавливает свою деятельность в России.
"Агентство Efe приняло решение временно приостановить с сегодняшнего дня свою информационную деятельность в России как следствие принятия нового закона, который предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы за распространение того, что власти могут считать "ложной информацией" в отношении войны на Украине", - сообщает Efe.
Вышка телеканала Rai в Милане - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 17:05
Итальянский телеканал Rai приостановил работу корреспондентов в России
Испанская государственная телерадиокомпания RTVE также заявила, что приняла решение временно прекратить работу из России.
Ранее ряд других западных СМИ, включая BBC, CNN и Блумберг, заявили о приостановке своей работы в России в связи с принятием закона об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
Совет Федерации одобрил в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Микрофон в студии радиостанции - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:58
Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Стенд компании Bloomberg - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 01:11
Блумберг приостанавливает работу своих журналистов в России
 
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