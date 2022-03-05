19:43 05.03.2022 (обновлено: 19:44 05.03.2022)
Испанское агентство Efe приостановило работу в России
Испанское информационное агентство Efe сообщило, что приостанавливает работу в России
Сайт испанского информационного агенства Efe
МАДРИД, 5 мар – РИА Новости. Испанское информационное агентство Efe сообщило, что приостанавливает свою деятельность в России.
"Агентство Efe приняло решение временно приостановить с сегодняшнего дня свою информационную деятельность в России как следствие принятия нового закона, который предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы за распространение того, что власти могут считать "ложной информацией" в отношении войны на Украине", - сообщает Efe.
Испанская государственная телерадиокомпания RTVE также заявила, что приняла решение временно прекратить работу из России.
Ранее ряд других западных СМИ, включая BBC, CNN и Блумберг, заявили о приостановке своей работы в России в связи с принятием закона об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
Совет Федерации одобрил в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.