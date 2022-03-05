Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20220305/doroga-1776661003.html
Вторую очередь автодороги в обход Майкопа ввели в эксплуатацию
Вторую очередь автодороги в обход Майкопа ввели в эксплуатацию - РИА Новости, 05.03.2022
Вторую очередь автодороги в обход Майкопа ввели в эксплуатацию
В Адыгее введена в эксплуатацию вторая очередь автодороги в обход Майкопа, которая поможет разгрузить дороги республиканской столицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:17
2022-03-05T10:17
республика адыгея
майкоп
мурат кумпилов
общество
республика адыгея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:166:3345:2047_1920x0_80_0_0_66f4a432e2460f1d19dfe75762cc3578.jpg
КРАСНОДАР, 5 мар – РИА Новости. В Адыгее введена в эксплуатацию вторая очередь автодороги в обход Майкопа, которая поможет разгрузить дороги республиканской столицы, сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова."В Адыгее к 100-летию государственности республики завершено строительство крупного дорожного объекта – второго пускового комплекса автодороги в обход Майкопа. 4 марта по ней запущено движение", - говорится в сообщении.С результатом проведенных работ ознакомился глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который отметил, что трасса является частью маршрута "Ставрополь – Туапсе" и позволяет перенаправить транзитный транспорт, отмечается в релизе."Этот дорожный объект значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность, улучшит экологию города", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.Уточняется, что общая протяжённость автодороги в обход Майкопа составляет 27 километров. Первая очередь протяжённостью около девяти километров была введена в 2009 году. Длина сейчас сданного в эксплуатацию участка второй составляет 10,4 километра дороги с тремя мостовыми сооружениями. В настоящий момент идёт возведение третьей очереди в 7,5 километра, её планируется завершить в этом году.
https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html
https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html
майкоп
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55bd6e1cd123b8db4846b5220fcc0ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
майкоп, мурат кумпилов, общество, республика адыгея
10:17 05.03.2022
 
Вторую очередь автодороги в обход Майкопа ввели в эксплуатацию

В Адыгее ввели в эксплуатацию вторую очередь автодороги в обход Майкопа,

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Проведение работ
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 мар – РИА Новости. В Адыгее введена в эксплуатацию вторая очередь автодороги в обход Майкопа, которая поможет разгрузить дороги республиканской столицы, сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.
"В Адыгее к 100-летию государственности республики завершено строительство крупного дорожного объекта – второго пускового комплекса автодороги в обход Майкопа. 4 марта по ней запущено движение", - говорится в сообщении.
Здание Администрации Республики Адыгея в Майкопе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 13:16Республика Адыгея
Адыгея зафиксировала рост производства консервов для детского питания
С результатом проведенных работ ознакомился глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который отметил, что трасса является частью маршрута "Ставрополь – Туапсе" и позволяет перенаправить транзитный транспорт, отмечается в релизе.
"Этот дорожный объект значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность, улучшит экологию города", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
Уточняется, что общая протяжённость автодороги в обход Майкопа составляет 27 километров. Первая очередь протяжённостью около девяти километров была введена в 2009 году. Длина сейчас сданного в эксплуатацию участка второй составляет 10,4 километра дороги с тремя мостовыми сооружениями. В настоящий момент идёт возведение третьей очереди в 7,5 километра, её планируется завершить в этом году.
Ключи от квартир - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:42Республика Адыгея
Адыгея вошла в число десяти регионов-лидеров по строительству жилья
 
Республика АдыгеяМайкопМурат КумпиловОбществоРеспублика Адыгея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала