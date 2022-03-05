https://ria.ru/20220305/doroga-1776661003.html

Вторую очередь автодороги в обход Майкопа ввели в эксплуатацию

Вторую очередь автодороги в обход Майкопа ввели в эксплуатацию - РИА Новости, 05.03.2022

Вторую очередь автодороги в обход Майкопа ввели в эксплуатацию

В Адыгее введена в эксплуатацию вторая очередь автодороги в обход Майкопа, которая поможет разгрузить дороги республиканской столицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:17

2022-03-05T10:17

2022-03-05T10:17

республика адыгея

майкоп

мурат кумпилов

общество

республика адыгея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:166:3345:2047_1920x0_80_0_0_66f4a432e2460f1d19dfe75762cc3578.jpg

КРАСНОДАР, 5 мар – РИА Новости. В Адыгее введена в эксплуатацию вторая очередь автодороги в обход Майкопа, которая поможет разгрузить дороги республиканской столицы, сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова."В Адыгее к 100-летию государственности республики завершено строительство крупного дорожного объекта – второго пускового комплекса автодороги в обход Майкопа. 4 марта по ней запущено движение", - говорится в сообщении.С результатом проведенных работ ознакомился глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который отметил, что трасса является частью маршрута "Ставрополь – Туапсе" и позволяет перенаправить транзитный транспорт, отмечается в релизе."Этот дорожный объект значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность, улучшит экологию города", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.Уточняется, что общая протяжённость автодороги в обход Майкопа составляет 27 километров. Первая очередь протяжённостью около девяти километров была введена в 2009 году. Длина сейчас сданного в эксплуатацию участка второй составляет 10,4 километра дороги с тремя мостовыми сооружениями. В настоящий момент идёт возведение третьей очереди в 7,5 километра, её планируется завершить в этом году.

https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html

https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html

майкоп

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

майкоп, мурат кумпилов, общество, республика адыгея