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Вторую очередь автодороги в обход Майкопа ввели в эксплуатацию
Вторую очередь автодороги в обход Майкопа ввели в эксплуатацию - РИА Новости, 05.03.2022
Вторую очередь автодороги в обход Майкопа ввели в эксплуатацию
В Адыгее введена в эксплуатацию вторая очередь автодороги в обход Майкопа, которая поможет разгрузить дороги республиканской столицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:17
2022-03-05T10:17
2022-03-05T10:17
республика адыгея
майкоп
мурат кумпилов
общество
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 5 мар – РИА Новости. В Адыгее введена в эксплуатацию вторая очередь автодороги в обход Майкопа, которая поможет разгрузить дороги республиканской столицы, сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова."В Адыгее к 100-летию государственности республики завершено строительство крупного дорожного объекта – второго пускового комплекса автодороги в обход Майкопа. 4 марта по ней запущено движение", - говорится в сообщении.С результатом проведенных работ ознакомился глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который отметил, что трасса является частью маршрута "Ставрополь – Туапсе" и позволяет перенаправить транзитный транспорт, отмечается в релизе."Этот дорожный объект значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность, улучшит экологию города", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.Уточняется, что общая протяжённость автодороги в обход Майкопа составляет 27 километров. Первая очередь протяжённостью около девяти километров была введена в 2009 году. Длина сейчас сданного в эксплуатацию участка второй составляет 10,4 километра дороги с тремя мостовыми сооружениями. В настоящий момент идёт возведение третьей очереди в 7,5 километра, её планируется завершить в этом году.
https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html
https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкоп, мурат кумпилов, общество, республика адыгея
Вторую очередь автодороги в обход Майкопа ввели в эксплуатацию
В Адыгее ввели в эксплуатацию вторую очередь автодороги в обход Майкопа,