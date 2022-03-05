https://ria.ru/20220305/dobrovoltsy-1776795822.html

Кадыров заявил о тысячах чеченцев, готовых пополнить ряды добровольцев

Кадыров заявил о тысячах чеченцев, готовых пополнить ряды добровольцев - РИА Новости, 05.03.2022

Кадыров заявил о тысячах чеченцев, готовых пополнить ряды добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что тысячи молодых чеченцев готовы в любой момент пополнить ряды бойцов на Украине. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:30

2022-03-05T17:30

2022-03-05T17:30

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

северодонецк

в мире

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 5 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что тысячи молодых чеченцев готовы в любой момент пополнить ряды бойцов на Украине."Тысячи молодых парней Чеченской Республики наблюдают за действиями наших бойцов, и каждый из них желает стать добровольцем. Мне поступают десятки просьб и предложений от жителей республики с активной гражданской позицией. Отряды добровольцев из числа чеченцев готовы в любой момент пополнить ряды наших бойцов", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, северодонецк, в мире, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)