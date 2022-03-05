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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/dobrovoltsy-1776795822.html
Кадыров заявил о тысячах чеченцев, готовых пополнить ряды добровольцев
Кадыров заявил о тысячах чеченцев, готовых пополнить ряды добровольцев - РИА Новости, 05.03.2022
Кадыров заявил о тысячах чеченцев, готовых пополнить ряды добровольцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что тысячи молодых чеченцев готовы в любой момент пополнить ряды бойцов на Украине. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:30
2022-03-05T17:30
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
северодонецк
в мире
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 5 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что тысячи молодых чеченцев готовы в любой момент пополнить ряды бойцов на Украине."Тысячи молодых парней Чеченской Республики наблюдают за действиями наших бойцов, и каждый из них желает стать добровольцем. Мне поступают десятки просьб и предложений от жителей республики с активной гражданской позицией. Отряды добровольцев из числа чеченцев готовы в любой момент пополнить ряды наших бойцов", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
россия
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, северодонецк, в мире, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
17:30 05.03.2022
 
Кадыров заявил о тысячах чеченцев, готовых пополнить ряды добровольцев

Глава Чечни Кадыров заявил о тысячах молодых чеченцев, готовых пополнить ряды добровольцев

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 5 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что тысячи молодых чеченцев готовы в любой момент пополнить ряды бойцов на Украине.
"Тысячи молодых парней Чеченской Республики наблюдают за действиями наших бойцов, и каждый из них желает стать добровольцем. Мне поступают десятки просьб и предложений от жителей республики с активной гражданской позицией. Отряды добровольцев из числа чеченцев готовы в любой момент пополнить ряды наших бойцов", - написал Кадыров.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
"Мы выжили": ситуация в освобожденных городах и селах Донбасса
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

Жители радуются освобождению города Счастье в Луганской народной республике
1 из 14

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

Женщина с котом на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
2 из 14

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

Люди готовят еду у подъезда жилого дома в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
3 из 14

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

Мужчины набирают питьевую воду в различные емкости во дворе жилого дома в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
4 из 14

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

Сотрудники международного комитета Красного креста разгружают гуманитарную помощь в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
5 из 14

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Житель Счастья радуется освобождению города.

Мужчина радуется освобождению города Счастье в Луганской народной республике.
6 из 14

Житель Счастья радуется освобождению города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

Мужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
7 из 14

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

Жительница села Приморское в Донецкой народной республике, освобожденного военнослужащими Народной милиции ДНР
8 из 14

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское в Донецкой народной республике
9 из 14

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
10 из 14

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

Жители села Бугас прячутся от артобстрела в подвале дома
11 из 14

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

Военнослужащий армии ДНР чинит бронетехнику на дороге в селе Бугас
12 из 14

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

Пустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
13 из 14

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

Украинский флаг на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
14 из 14

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
1 из 14

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 14

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Житель Счастья радуется освобождению города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 14

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 14

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
9 из 14

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
10 из 14

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
11 из 14

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
12 из 14

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФСеверодонецкВ миреРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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