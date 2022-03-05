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Какие бренды решили отказаться от России
Какие бренды решили отказаться от России - РИА Новости, 09.03.2022
Какие бренды решили отказаться от России
Некоторые всемирно известные бренды приостановили поставки и продажи в России из-за ситуации на Украине. Ряд из них, например южнокорейская компания Samsung,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-05T21:07
2022-03-09T15:43
инфографика
экономика
торговля
россия
бренды
продажи
поставки
одежда
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Некоторые всемирно известные бренды приостановили поставки и продажи в России из-за ситуации на Украине. Ряд из них, например южнокорейская компания Samsung, надеется в ближайшее время перестроить нарушенные санкциями логистические цепочки и возобновить нормальное функционирование. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие фирмы решили временно отказаться от работы на нашем рынке, а какие продолжают полноценное сотрудничество.
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экономика, торговля, россия, бренды, продажи, поставки, одежда, автомобили, техника, самолеты, кинопрокат, потребление, мебель, стройматериалы, инфографика
21:07 05.03.2022 (обновлено: 15:43 09.03.2022)
 

Какие бренды решили отказаться от России

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Некоторые всемирно известные бренды приостановили поставки и продажи в России из-за ситуации на Украине. Ряд из них, например южнокорейская компания Samsung, надеется в ближайшее время перестроить нарушенные санкциями логистические цепочки и возобновить нормальное функционирование. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие фирмы решили временно отказаться от работы на нашем рынке, а какие продолжают полноценное сотрудничество.
 
ИнфографикаЭкономикаТорговляРоссияБрендыПродажиПоставкиОдеждаАвтомобилиТехникаСамолетыКинопрокатПотреблениеМебельСтройматериалы
 
 
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