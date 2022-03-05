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Какие бренды решили отказаться от России
Какие бренды решили отказаться от России - РИА Новости, 05.03.2022
Какие бренды решили отказаться от России
Некоторые всемирно известные бренды приостановили поставки и продажи в России из-за ситуации на Украине. Ряд из них, например южнокорейская компания Samsung,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T21:07
2022-03-05T21:07
2022-03-05T22:38
инфографика
экономика
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россия
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Некоторые всемирно известные бренды приостановили поставки и продажи в России из-за ситуации на Украине. Ряд из них, например южнокорейская компания Samsung, надеется в ближайшее время перестроить нарушенные санкциями логистические цепочки и возобновить нормальное функционирование. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие фирмы решили временно отказаться от работы на нашем рынке, а какие продолжают полноценное сотрудничество.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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