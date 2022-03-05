https://ria.ru/20220305/bred-1776836937.html

Какие бренды решили отказаться от России

Какие бренды решили отказаться от России - РИА Новости, 05.03.2022

Какие бренды решили отказаться от России

Некоторые всемирно известные бренды приостановили поставки и продажи в России из-за ситуации на Украине. Ряд из них, например южнокорейская компания Samsung,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T21:07

2022-03-05T21:07

2022-03-05T22:38

инфографика

экономика

торговля

россия

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продажи

поставки

одежда

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Некоторые всемирно известные бренды приостановили поставки и продажи в России из-за ситуации на Украине. Ряд из них, например южнокорейская компания Samsung, надеется в ближайшее время перестроить нарушенные санкциями логистические цепочки и возобновить нормальное функционирование. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие фирмы решили временно отказаться от работы на нашем рынке, а какие продолжают полноценное сотрудничество.

россия

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

экономика, торговля, россия, бренды, продажи, поставки, одежда, автомобили, техника, самолеты, кинопрокат, потребление, мебель, стройматериалы, инфографика