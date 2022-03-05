https://ria.ru/20220305/bosch-1776746597.html

Bosch допустил задержку поставок в Россию

Bosch допустил задержку поставок в Россию - РИА Новости, 05.03.2022

Bosch допустил задержку поставок в Россию

Немецкий концерн Bosch, имеющий 7 заводов в России, заявил РИА Новости, что изучает текущую ситуацию и ожидает задержку поставок в Россию. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:02

2022-03-05T15:02

2022-03-05T15:16

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Немецкий концерн Bosch, имеющий 7 заводов в России, заявил РИА Новости, что изучает текущую ситуацию и ожидает задержку поставок в Россию."Как международная компания со штаб-квартирой в Германии, Robert Bosch обязана соблюдать правовые требования Европейского союза. В настоящее время Robert Bosch очень внимательно изучает последствия последних постановлений о санкциях и в связи с этим ожидает задержки поставок в Россию. Наши группы экспертов находятся в тесном контакте с поставщиками, субпоставщиками и клиентами", - сказали в пресс-службе Bosch.В компании заявили, что хотят "помочь людям в регионе, которые сейчас испытывают трудности". "Сегодня мы должны ... (отдать - ред.) всю нашу энергию благополучию наших сотрудников и их семей. ... Вместе с нашим руководством, кризисной командой и партнерами мы постоянно оцениваем динамику событий и изучаем их влияние на наш бизнес", - добавили в пресс-службе.На территории России расположены 7 собственных производств Bosch: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области, автокомпонентов в Самарской области.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, германия, владимир путин, самарская область, сша, robert bosch