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Bosch допустил задержку поставок в Россию
Bosch допустил задержку поставок в Россию - РИА Новости, 05.03.2022
Bosch допустил задержку поставок в Россию
Немецкий концерн Bosch, имеющий 7 заводов в России, заявил РИА Новости, что изучает текущую ситуацию и ожидает задержку поставок в Россию. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:02
2022-03-05T15:16
в мире
россия
германия
владимир путин
самарская область
сша
robert bosch
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Немецкий концерн Bosch, имеющий 7 заводов в России, заявил РИА Новости, что изучает текущую ситуацию и ожидает задержку поставок в Россию."Как международная компания со штаб-квартирой в Германии, Robert Bosch обязана соблюдать правовые требования Европейского союза. В настоящее время Robert Bosch очень внимательно изучает последствия последних постановлений о санкциях и в связи с этим ожидает задержки поставок в Россию. Наши группы экспертов находятся в тесном контакте с поставщиками, субпоставщиками и клиентами", - сказали в пресс-службе Bosch.В компании заявили, что хотят "помочь людям в регионе, которые сейчас испытывают трудности". "Сегодня мы должны ... (отдать - ред.) всю нашу энергию благополучию наших сотрудников и их семей. ... Вместе с нашим руководством, кризисной командой и партнерами мы постоянно оцениваем динамику событий и изучаем их влияние на наш бизнес", - добавили в пресс-службе.На территории России расположены 7 собственных производств Bosch: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области, автокомпонентов в Самарской области.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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в мире, россия, германия, владимир путин, самарская область, сша, robert bosch
15:02 05.03.2022 (обновлено: 15:16 05.03.2022)
 
Bosch допустил задержку поставок в Россию

Немецкий концерн Bosch допустил задержку поставок в Россию

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники
Продажа бытовой техники - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Продажа бытовой техники
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Немецкий концерн Bosch, имеющий 7 заводов в России, заявил РИА Новости, что изучает текущую ситуацию и ожидает задержку поставок в Россию.
"Как международная компания со штаб-квартирой в Германии, Robert Bosch обязана соблюдать правовые требования Европейского союза. В настоящее время Robert Bosch очень внимательно изучает последствия последних постановлений о санкциях и в связи с этим ожидает задержки поставок в Россию. Наши группы экспертов находятся в тесном контакте с поставщиками, субпоставщиками и клиентами", - сказали в пресс-службе Bosch.
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В компании заявили, что хотят "помочь людям в регионе, которые сейчас испытывают трудности". "Сегодня мы должны ... (отдать - ред.) всю нашу энергию благополучию наших сотрудников и их семей. ... Вместе с нашим руководством, кризисной командой и партнерами мы постоянно оцениваем динамику событий и изучаем их влияние на наш бизнес", - добавили в пресс-службе.
На территории России расположены 7 собственных производств Bosch: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области, автокомпонентов в Самарской области.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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В миреРоссияГерманияВладимир ПутинСамарская областьСШАRobert Bosch
 
 
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