https://ria.ru/20220305/booking-1776761455.html
Чернышенко поручил проработать создание отечественного аналога Booking.com
Чернышенко поручил проработать создание отечественного аналога Booking.com - РИА Новости, 05.03.2022
Чернышенко поручил проработать создание отечественного аналога Booking.com
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога сервиса Booking, сообщили РИА Новости РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:58
2022-03-05T15:58
2022-03-05T16:53
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дмитрий чернышенко
россия
booking.com
общество
туризм
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога сервиса Booking, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.Сервис бронирования Booking.com в пятницу заявил о приостановке работы в России."Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога букинга. Он отметил, что есть организации, которые уже занимаются оказанием таких услуг. В первую очередь, необходимо обратить внимание на их опыт", - рассказали в аппарате вице-премьера."Мы осуществляем цифровизацию всей туристической отрасли, это должно затронуть и удобные сервисы для путешествующих россиян. В текущей ситуации на первый план выходят отечественные IT-разработки и компании, способные агрегировать всю информацию об отелях и создать удобный сервис для туристов", - подчеркнул Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении аппарата.
https://ria.ru/20220305/booking-1776758135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко, россия, booking.com, общество, туризм, новости - туризм, технологии
15:58 05.03.2022 (обновлено: 16:53 05.03.2022)
Чернышенко поручил проработать создание отечественного аналога Booking.com
Чернышенко поручил Ростуризму проработать создание отечественного аналога Booking.com