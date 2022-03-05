https://ria.ru/20220305/booking-1776761455.html

Чернышенко поручил проработать создание отечественного аналога Booking.com

Чернышенко поручил проработать создание отечественного аналога Booking.com - РИА Новости, 05.03.2022

Чернышенко поручил проработать создание отечественного аналога Booking.com

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога сервиса Booking, сообщили РИА Новости РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:58

2022-03-05T15:58

2022-03-05T16:53

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

дмитрий чернышенко

россия

booking.com

общество

туризм

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога сервиса Booking, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.Сервис бронирования Booking.com в пятницу заявил о приостановке работы в России."Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога букинга. Он отметил, что есть организации, которые уже занимаются оказанием таких услуг. В первую очередь, необходимо обратить внимание на их опыт", - рассказали в аппарате вице-премьера."Мы осуществляем цифровизацию всей туристической отрасли, это должно затронуть и удобные сервисы для путешествующих россиян. В текущей ситуации на первый план выходят отечественные IT-разработки и компании, способные агрегировать всю информацию об отелях и создать удобный сервис для туристов", - подчеркнул Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении аппарата.

https://ria.ru/20220305/booking-1776758135.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко, россия, booking.com, общество, туризм, новости - туризм, технологии