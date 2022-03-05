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Автоэксперт рассказал, кто заменит ушедших с российского рынка BMW и Skoda
Автоэксперт рассказал, кто заменит ушедших с российского рынка BMW и Skoda - РИА Новости, 05.03.2022
Автоэксперт рассказал, кто заменит ушедших с российского рынка BMW и Skoda
Массовый уход западных автопроизводителей с рынка России из-за событий на Украине не оставит россиян без выбора, его будут готовы предоставить производители... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T02:10
2022-03-05T02:10
экономика
авто
россия
южная корея
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Массовый уход западных автопроизводителей с рынка России из-за событий на Украине не оставит россиян без выбора, его будут готовы предоставить производители Китая, Южной Кореи и Индии, рассказали РИА Новости эксперты рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) AutoNet."После ограничения поставок и производства в России продукции BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen и других брендов россияне будут приобретать китайские и корейские автомобили. Существует два сценария – оптимистичный и реалистичный", - говорят в пресс-службе инициативы."Реалистичный сценарий предполагает, что рынок автомобилей с пробегом будет развиваться с помощью соседних государств - Казахстана, Узбекистана. Продажи новых автомобилей с высокой долей вероятности в ближайшее время будут из Южной Кореи, Китая и, возможно, из Индии"", - отмечают специалисты.В организации отметили, что возможен и оптимистичный сценарий - компании, которые приостановили поставки, возобновят их вкупе с производством и будут поставлять запчасти."Покупательная способность населения в этом случае определенно снизится, но это не повлияет на спрос. Кто-то пересмотрит класс авто, кто-то откажется от покупки в пользу общественного транспорта, но это вряд ли коснется аудитории, которая приобретает автомобили премиального сегмента – Mercedes-Benz, BMW, Audi", - полагают эксперты.
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экономика, авто, россия, южная корея
02:10 05.03.2022
 
Автоэксперт рассказал, кто заменит ушедших с российского рынка BMW и Skoda

Автоэксперт Пушевский заявил, что доля китайской марки Haval на рынке в России будет расти

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобили на Большом Каменном мосту
Автомобили на Большом Каменном мосту - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Автомобили на Большом Каменном мосту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Массовый уход западных автопроизводителей с рынка России из-за событий на Украине не оставит россиян без выбора, его будут готовы предоставить производители Китая, Южной Кореи и Индии, рассказали РИА Новости эксперты рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) AutoNet.
"После ограничения поставок и производства в России продукции BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen и других брендов россияне будут приобретать китайские и корейские автомобили. Существует два сценария – оптимистичный и реалистичный", - говорят в пресс-службе инициативы.
"Реалистичный сценарий предполагает, что рынок автомобилей с пробегом будет развиваться с помощью соседних государств - Казахстана, Узбекистана. Продажи новых автомобилей с высокой долей вероятности в ближайшее время будут из Южной Кореи, Китая и, возможно, из Индии"", - отмечают специалисты.
"Южная Корея, к примеру, не планирует закрывать поставки автомобилей в Россию. Что касается Китая, то, согласно официальной статистике за последний год, доля китайских авто на нашем рынке выросла до 6,5%, а марка Haval уже входит в десятку лидеров нашего рынка. И дальше эти цифры будут только расти. Думаю, в ближайший год показатель вырастет до 15%", - считает генеральный директор Simble, компании-участника рынка НТИ AutoNet, Станислав Пушевский.
В организации отметили, что возможен и оптимистичный сценарий - компании, которые приостановили поставки, возобновят их вкупе с производством и будут поставлять запчасти.
"Покупательная способность населения в этом случае определенно снизится, но это не повлияет на спрос. Кто-то пересмотрит класс авто, кто-то откажется от покупки в пользу общественного транспорта, но это вряд ли коснется аудитории, которая приобретает автомобили премиального сегмента – Mercedes-Benz, BMW, Audi", - полагают эксперты.
Посетители автосалона в Москве осматривают автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 00:19
Минпромторг предложил повысить планку "налога на роскошь" для авто
 
ЭкономикаАвтоРоссияЮжная Корея
 
 
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