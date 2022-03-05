https://ria.ru/20220305/avto-1776632373.html

Автоэксперт рассказал, кто заменит ушедших с российского рынка BMW и Skoda

Автоэксперт рассказал, кто заменит ушедших с российского рынка BMW и Skoda - РИА Новости, 05.03.2022

Автоэксперт рассказал, кто заменит ушедших с российского рынка BMW и Skoda

Массовый уход западных автопроизводителей с рынка России из-за событий на Украине не оставит россиян без выбора, его будут готовы предоставить производители... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T02:10

2022-03-05T02:10

2022-03-05T02:10

экономика

авто

россия

южная корея

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Массовый уход западных автопроизводителей с рынка России из-за событий на Украине не оставит россиян без выбора, его будут готовы предоставить производители Китая, Южной Кореи и Индии, рассказали РИА Новости эксперты рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) AutoNet."После ограничения поставок и производства в России продукции BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen и других брендов россияне будут приобретать китайские и корейские автомобили. Существует два сценария – оптимистичный и реалистичный", - говорят в пресс-службе инициативы."Реалистичный сценарий предполагает, что рынок автомобилей с пробегом будет развиваться с помощью соседних государств - Казахстана, Узбекистана. Продажи новых автомобилей с высокой долей вероятности в ближайшее время будут из Южной Кореи, Китая и, возможно, из Индии"", - отмечают специалисты.В организации отметили, что возможен и оптимистичный сценарий - компании, которые приостановили поставки, возобновят их вкупе с производством и будут поставлять запчасти."Покупательная способность населения в этом случае определенно снизится, но это не повлияет на спрос. Кто-то пересмотрит класс авто, кто-то откажется от покупки в пользу общественного транспорта, но это вряд ли коснется аудитории, которая приобретает автомобили премиального сегмента – Mercedes-Benz, BMW, Audi", - полагают эксперты.

https://ria.ru/20220303/avto-1776154352.html

россия

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, авто, россия, южная корея