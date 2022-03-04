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Совфед одобрил закон о наказании за фейки о Вооруженных силах
Совфед одобрил закон о наказании за фейки о Вооруженных силах - РИА Новости, 04.03.2022
Совфед одобрил закон о наказании за фейки о Вооруженных силах
Совет Федерации одобрил в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:25
2022-03-04T15:30
общество
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.Публичное распространение заведомо ложных фейковых сообщений о действиях ВС РФ карается штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.Наказание за распространение заведомо ложных фейков про ВС РФ, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, либо административный штраф от 3 до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет.Фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/khinshteyn-1776507328.html
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общество, россия, совет федерации рф
15:25 04.03.2022 (обновлено: 15:30 04.03.2022)
 
Совфед одобрил закон о наказании за фейки о Вооруженных силах

Совфед одобрил закон о наказании за фейки о Вооруженных силах и призывы к санкциям

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.
Публичное распространение заведомо ложных фейковых сообщений о действиях ВС РФ карается штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Наказание за распространение заведомо ложных фейков про ВС РФ, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, либо административный штраф от 3 до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет.
Фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:33В мире
Депутат Хинштейн: иностранцев могут наказать за фейки о ВС РФ
 
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