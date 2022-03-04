https://ria.ru/20220304/youtube-1776482096.html

В работе YouTube и Google произошел сбой

В работе YouTube и Google произошел сбой - РИА Новости, 04.03.2022

В работе YouTube и Google произошел сбой

Пользователи Youtube и Google в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:23

2022-03-04T13:23

2022-03-04T13:23

в мире

белоруссия

google

youtube

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6481fb449317aa85a147113660c1aa7.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи Youtube и Google в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе обоих сайтов начались около 12.43 мск. О проблемах сообщают пользователи из Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.По данным портала, 48% пользователей Google столкнулись с проблемами с поиском, 44% не могут воспользоваться веб-сайтом и еще 8% испытывают трудности с авторизацией.Сбои также наблюдаются в работе Youtube: 57% пользователей испытывают проблемы с загрузкой сайта, еще 27% жалуются на проблемы при работе приложения, а 17% - на проблемы с видео-трансляциями.

https://ria.ru/20220304/sboi-1776395418.html

https://ria.ru/20220303/telegram-1776258303.html

белоруссия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, белоруссия, google, youtube, казахстан