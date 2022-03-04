https://ria.ru/20220304/youtube-1776482096.html
В работе YouTube и Google произошел сбой
В работе YouTube и Google произошел сбой - РИА Новости, 04.03.2022
В работе YouTube и Google произошел сбой
Пользователи Youtube и Google в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:23
2022-03-04T13:23
2022-03-04T13:23
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи Youtube и Google в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе обоих сайтов начались около 12.43 мск. О проблемах сообщают пользователи из Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.По данным портала, 48% пользователей Google столкнулись с проблемами с поиском, 44% не могут воспользоваться веб-сайтом и еще 8% испытывают трудности с авторизацией.Сбои также наблюдаются в работе Youtube: 57% пользователей испытывают проблемы с загрузкой сайта, еще 27% жалуются на проблемы при работе приложения, а 17% - на проблемы с видео-трансляциями.
https://ria.ru/20220304/sboi-1776395418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, google, youtube, казахстан
В работе YouTube и Google произошел сбой
Downdetector: пользователи Youtube и Google столкнулись со сбоем в работе сервисов