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В работе YouTube и Google произошел сбой
В работе YouTube и Google произошел сбой - РИА Новости, 04.03.2022
В работе YouTube и Google произошел сбой
Пользователи Youtube и Google в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:23
2022-03-04T13:23
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google
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи Youtube и Google в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе обоих сайтов начались около 12.43 мск. О проблемах сообщают пользователи из Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.По данным портала, 48% пользователей Google столкнулись с проблемами с поиском, 44% не могут воспользоваться веб-сайтом и еще 8% испытывают трудности с авторизацией.Сбои также наблюдаются в работе Youtube: 57% пользователей испытывают проблемы с загрузкой сайта, еще 27% жалуются на проблемы при работе приложения, а 17% - на проблемы с видео-трансляциями.
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в мире, белоруссия, google, youtube, казахстан
13:23 04.03.2022
 
В работе YouTube и Google произошел сбой

Downdetector: пользователи Youtube и Google столкнулись со сбоем в работе сервисов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи Youtube и Google в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что сбои в работе обоих сайтов начались около 12.43 мск. О проблемах сообщают пользователи из Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 02:09
Пользователи из России сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram
По данным портала, 48% пользователей Google столкнулись с проблемами с поиском, 44% не могут воспользоваться веб-сайтом и еще 8% испытывают трудности с авторизацией.
Сбои также наблюдаются в работе Youtube: 57% пользователей испытывают проблемы с загрузкой сайта, еще 27% жалуются на проблемы при работе приложения, а 17% - на проблемы с видео-трансляциями.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:17
В работе Telegram произошел глобальный сбой
 
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