https://ria.ru/20220304/ukraina-1776623838.html

Кулеба заявил, что есть страны, готовые "защитить небо Украины"

Кулеба заявил, что есть страны, готовые "защитить небо Украины" - РИА Новости, 04.03.2022

Кулеба заявил, что есть страны, готовые "защитить небо Украины"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть страны, готовые "защитить украинское небо", но не назвал их. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T23:31

2022-03-04T23:31

2022-03-04T23:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

йенс столтенберг

владимир путин

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россия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть страны, готовые "защитить украинское небо", но не назвал их.Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока заявил, что на встрече глав МИД НАТО упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине.Отвечая на вопрос украинского журналиста, есть ли страны, которые согласились защищать украинское небо, Кулеба сказал, что "есть такие страны, я не буду их называть".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776612966.html

https://ria.ru/20220304/nato-1776543063.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, йенс столтенберг, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий кулеба