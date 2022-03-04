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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776623838.html
Кулеба заявил, что есть страны, готовые "защитить небо Украины"
Кулеба заявил, что есть страны, готовые "защитить небо Украины" - РИА Новости, 04.03.2022
Кулеба заявил, что есть страны, готовые "защитить небо Украины"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть страны, готовые "защитить украинское небо", но не назвал их. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T23:31
2022-03-04T23:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
йенс столтенберг
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть страны, готовые "защитить украинское небо", но не назвал их.Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока заявил, что на встрече глав МИД НАТО упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине.Отвечая на вопрос украинского журналиста, есть ли страны, которые согласились защищать украинское небо, Кулеба сказал, что "есть такие страны, я не буду их называть".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776612966.html
https://ria.ru/20220304/nato-1776543063.html
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в мире, йенс столтенберг, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий кулеба
23:31 04.03.2022
 
Кулеба заявил, что есть страны, готовые "защитить небо Украины"

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что есть страны, готовые "защитить небо Украины"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть страны, готовые "защитить украинское небо", но не назвал их.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока заявил, что на встрече глав МИД НАТО упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 21:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев призвал СБ ООН обсудить закрытие воздушного пространства над Украиной
Отвечая на вопрос украинского журналиста, есть ли страны, которые согласились защищать украинское небо, Кулеба сказал, что "есть такие страны, я не буду их называть".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО не хочет видеть свои войска и самолеты на Украине, заявил Столтенберг
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЙенс СтолтенбергВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФНАТОСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДмитрий Кулеба
 
 
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