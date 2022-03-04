https://ria.ru/20220304/ukraina-1776600660.html
Смыслом существования Украины стала борьба с Россией, заявило Минобороны
Смыслом существования Украины стала борьба с Россией, заявило Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Смыслом существования Украины стала борьба с Россией, заявило Минобороны
Смыслом существования Украины стало враждебное противостояние России, заявили в Минобороны. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:10
2022-03-04T20:10
2022-03-04T21:07
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
госдума рф
донецкая народная республика
владимир путин
антониу гутерреш
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Смыслом существования Украины стало враждебное противостояние России, заявили в Минобороны."Поддержка западных стран до такой степени воодушевила Киев, что он объявил о претензиях на обладание ядерным оружием. <...> Стараниями Запада она (Украина. — Прим. ред.) превратилась в территорию, с которой исходит серьезная угроза безопасности России", — сказали журналистам в министерстве.Глава ведомства Сергей Шойгу по телефону рассказал генсеку ООН Антониу Гутеррешу о причинах спецоперации на Украине. По его словам, это связано с тем, что киевское руководство "на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса".Министр обороны отметил, что переговоры по мирному урегулированию так и не сдвинулись дальше нулевой отметки.При этом США и другие западные страны стали накачивать Украину оружием и боеприпасами, готовить ее к силовому разрешению конфликта — вместо того чтобы "заставить киевский режим прекратить геноцид в отношении населения юго-востока своей страны".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776589532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, госдума рф, донецкая народная республика, владимир путин, антониу гутерреш, сергей шойгу, сша, оон
20:10 04.03.2022 (обновлено: 21:07 04.03.2022)
Смыслом существования Украины стала борьба с Россией, заявило Минобороны
Минобороны: смыслом существования Украины стало враждебное противодействие России