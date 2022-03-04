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В НАТО ожидают ухудшения ситуации на Украине и роста числа жертв

В НАТО ожидают ухудшения ситуации на Украине и роста числа жертв - РИА Новости, 04.03.2022

В НАТО ожидают ухудшения ситуации на Украине и роста числа жертв

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе ожидают ухудшения ситуации на Украине и роста числа жертв. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:51

2022-03-04T16:51

2022-03-04T16:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

нато

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе ожидают ухудшения ситуации на Украине и роста числа жертв."Сегодняшняя ситуация, вероятно, ухудшится: еще больше погибших, больше страданий, больше разрушений", - сказал он по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, нато, йенс столтенберг