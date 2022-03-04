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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776546305.html
Россию и Украину в будущем свяжут узы дружбы, заявила Матвиенко
Россию и Украину в будущем свяжут узы дружбы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 04.03.2022
Россию и Украину в будущем свяжут узы дружбы, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что после "освобождения от киевского режима" в ходе военной спецоперации Украина и Россия вновь будут связаны узами... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:14
2022-03-04T16:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
совет федерации рф
валентина матвиенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 МАР - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что после "освобождения от киевского режима" в ходе военной спецоперации Украина и Россия вновь будут связаны узами дружбы."Они (военнослужащие РФ) сражаются за Россию, за безопасность нашей страны и ее граждан, за мир на земле Донбасса. За Украину, которая, освободившись от антинародного киевского режима и неонацистов, вновь станет страной, с которой нас свяжут узы дружбы и сотрудничества", - сказала спикер в пятницу на пленарном заседании. По ее словам, военная операция проводится, чтобы "с территории Украины никогда не исходила угроза в сторону России".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/podderzhka-1776080993.html
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в мире, россия, украина, совет федерации рф, валентина матвиенко, ситуация в днр и лнр
16:14 04.03.2022
 
Россию и Украину в будущем свяжут узы дружбы, заявила Матвиенко

Спикер СФ Матвиенко: после освобождения от своего режима Украина будет дружить с Россией

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 МАР - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что после "освобождения от киевского режима" в ходе военной спецоперации Украина и Россия вновь будут связаны узами дружбы.
"Они (военнослужащие РФ) сражаются за Россию, за безопасность нашей страны и ее граждан, за мир на земле Донбасса. За Украину, которая, освободившись от антинародного киевского режима и неонацистов, вновь станет страной, с которой нас свяжут узы дружбы и сотрудничества", - сказала спикер в пятницу на пленарном заседании. По ее словам, военная операция проводится, чтобы "с территории Украины никогда не исходила угроза в сторону России".
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2 марта, 16:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Учителя и ученые в обращении к Путину поддержали спецоперацию на Украине
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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