https://ria.ru/20220304/ukraina-1776546305.html

Россию и Украину в будущем свяжут узы дружбы, заявила Матвиенко

Россию и Украину в будущем свяжут узы дружбы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 04.03.2022

Россию и Украину в будущем свяжут узы дружбы, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что после "освобождения от киевского режима" в ходе военной спецоперации Украина и Россия вновь будут связаны узами... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:14

2022-03-04T16:14

2022-03-04T16:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

совет федерации рф

валентина матвиенко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 МАР - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что после "освобождения от киевского режима" в ходе военной спецоперации Украина и Россия вновь будут связаны узами дружбы."Они (военнослужащие РФ) сражаются за Россию, за безопасность нашей страны и ее граждан, за мир на земле Донбасса. За Украину, которая, освободившись от антинародного киевского режима и неонацистов, вновь станет страной, с которой нас свяжут узы дружбы и сотрудничества", - сказала спикер в пятницу на пленарном заседании. По ее словам, военная операция проводится, чтобы "с территории Украины никогда не исходила угроза в сторону России".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/podderzhka-1776080993.html

https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775371447.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, совет федерации рф, валентина матвиенко, ситуация в днр и лнр