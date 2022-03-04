https://ria.ru/20220304/ukraina-1776443136.html

Демилитаризация Украины создаст новые условия для народа, заявил Магомедов

Демилитаризация Украины создаст новые условия для народа, заявил Магомедов - РИА Новости, 04.03.2022

Демилитаризация Украины создаст новые условия для народа, заявил Магомедов

Демилитаризация Украины создаст новые условия для украинского народа, предоставит ему свободный выбор в определении будущего страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:16

2022-03-04T11:16

2022-03-04T11:44

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Демилитаризация Украины создаст новые условия для украинского народа, предоставит ему свободный выбор в определении будущего страны, заявил РИА Новости замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов."На протяжении восьми лет власти Украины притесняют русскоязычное население на Донбассе и на Луганской земле. Они открыто поддерживают и насаждают идеологию неонацизма. Ускоренная милитаризация Украины, призывы к аннексии российских территорий и возрастающая угроза нашей национальной безопасности стали причиной принятия президентом России вынужденной меры - проведению специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Уверен, что это позволит создать новые условия для украинского народа, чтобы он сделал свободный выбор в определении мирного будущего своей страны", - сказал Магомедов.Он призвал россиян объединиться в защите своих национальных интересов и ценностей. Как отметил Магомедов, достижения поставленных президентом России целей было бы невозможно без гражданского единства и мобилизации всего многонационального народа России, готовности каждого гражданина отстаивать духовно-нравственные ценности и свободы, за которые сражались во все времена, и особенно в годы Великой Отечественной войны."В конституции РФ записано, что Российское государство - это исторически сформировавшийся многонациональный союз равноправных народов. Этнокультурное и языковое многообразие, равенство всех народов, гарантия прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка является непреложной ценностью. Именно на государство возложена обязанность - сохранять и защищать эти общечеловеческие ценности!", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220304/dolgov-1776326702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, донбасс