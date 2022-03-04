https://ria.ru/20220304/ukraina-1776443136.html
Демилитаризация Украины создаст новые условия для народа, заявил Магомедов
Демилитаризация Украины создаст новые условия для народа, заявил Магомедов - РИА Новости, 04.03.2022
Демилитаризация Украины создаст новые условия для народа, заявил Магомедов
Демилитаризация Украины создаст новые условия для украинского народа, предоставит ему свободный выбор в определении будущего страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:16
2022-03-04T11:16
2022-03-04T11:44
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донбасс
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Демилитаризация Украины создаст новые условия для украинского народа, предоставит ему свободный выбор в определении будущего страны, заявил РИА Новости замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов."На протяжении восьми лет власти Украины притесняют русскоязычное население на Донбассе и на Луганской земле. Они открыто поддерживают и насаждают идеологию неонацизма. Ускоренная милитаризация Украины, призывы к аннексии российских территорий и возрастающая угроза нашей национальной безопасности стали причиной принятия президентом России вынужденной меры - проведению специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Уверен, что это позволит создать новые условия для украинского народа, чтобы он сделал свободный выбор в определении мирного будущего своей страны", - сказал Магомедов.Он призвал россиян объединиться в защите своих национальных интересов и ценностей. Как отметил Магомедов, достижения поставленных президентом России целей было бы невозможно без гражданского единства и мобилизации всего многонационального народа России, готовности каждого гражданина отстаивать духовно-нравственные ценности и свободы, за которые сражались во все времена, и особенно в годы Великой Отечественной войны."В конституции РФ записано, что Российское государство - это исторически сформировавшийся многонациональный союз равноправных народов. Этнокультурное и языковое многообразие, равенство всех народов, гарантия прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка является непреложной ценностью. Именно на государство возложена обязанность - сохранять и защищать эти общечеловеческие ценности!", - подчеркнул он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, донбасс
11:16 04.03.2022 (обновлено: 11:44 04.03.2022)
Демилитаризация Украины создаст новые условия для народа, заявил Магомедов
Магомедов: демилитаризация Украины позволит народу выбирать будущее страны
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Демилитаризация Украины создаст новые условия для украинского народа, предоставит ему свободный выбор в определении будущего страны, заявил РИА Новости замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.
"На протяжении восьми лет власти Украины
притесняют русскоязычное население на Донбассе
и на Луганской земле. Они открыто поддерживают и насаждают идеологию неонацизма. Ускоренная милитаризация Украины, призывы к аннексии российских территорий и возрастающая угроза нашей национальной безопасности стали причиной принятия президентом России
вынужденной меры - проведению специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Уверен, что это позволит создать новые условия для украинского народа, чтобы он сделал свободный выбор в определении мирного будущего своей страны", - сказал Магомедов.
Он призвал россиян объединиться в защите своих национальных интересов и ценностей. Как отметил Магомедов, достижения поставленных президентом России целей было бы невозможно без гражданского единства и мобилизации всего многонационального народа России, готовности каждого гражданина отстаивать духовно-нравственные ценности и свободы, за которые сражались во все времена, и особенно в годы Великой Отечественной войны.
"В конституции РФ записано, что Российское государство - это исторически сформировавшийся многонациональный союз равноправных народов. Этнокультурное и языковое многообразие, равенство всех народов, гарантия прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка является непреложной ценностью. Именно на государство возложена обязанность - сохранять и защищать эти общечеловеческие ценности!", - подчеркнул он.