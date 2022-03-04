https://ria.ru/20220304/ubiystvo-1776569809.html

Врача из Петербурга, обвиняемого в убийстве жены, отпустили на свободу

Врача из Петербурга, обвиняемого в убийстве жены, отпустили на свободу - РИА Новости, 04.03.2022

Врача из Петербурга, обвиняемого в убийстве жены, отпустили на свободу

Петроградский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главного внештатного нефролога города Александра Земченкова, который обвинялся в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:40

2022-03-04T17:40

2022-03-04T17:41

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Петроградский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главного внештатного нефролога города Александра Земченкова, который обвинялся в убийстве и расчленении жены в 2010 году, после того, как обвинение переквалифицировало статью на убийство по неосторожности, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."После изменения квалификации стороной обвинения стороной защиты было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности. Никто не возражал. Суд уголовное дело прекратил. Земченков выпущен из-под стражи в зале суда немедленно", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, следствие установило, что 23 февраля 2010 года Земченков на почве личных неприязненных отношений с супругой, вызванных, в том числе, изменами врача, толкнул ее на стул, она упала и ударилась, после чего скончалась."Земченков расчленил труп с использованием неустановленных следствием предметов на неустановленное количество частей, а затем, предварительно упаковав в полиэтиленовые пакеты, выбросил части тела и личные вещи Земченковой в неустановленные места на территории Петербурга и Ленобласти", - полагает следствие.Дело об убийстве Ирины Земченковой было возбуждено в марте 2010 года после ее исчезновения. В 2019 году женщина была признана умершей по решению суда, тело до сих пор не найдено. В конце марта 2021 года по обвинению в убийстве задержали ее мужа Александра Земченкова, суд арестовал его. Дело было передано в суд в феврале.

https://ria.ru/20210421/nefrolog-1729357462.html

https://ria.ru/20210402/zemchenkova-1603932213.html

санкт-петербург

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, санкт-петербург