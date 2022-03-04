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Врача из Петербурга, обвиняемого в убийстве жены, отпустили на свободу
Врача из Петербурга, обвиняемого в убийстве жены, отпустили на свободу - РИА Новости, 04.03.2022
Врача из Петербурга, обвиняемого в убийстве жены, отпустили на свободу
Петроградский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главного внештатного нефролога города Александра Земченкова, который обвинялся в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:40
2022-03-04T17:41
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Петроградский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главного внештатного нефролога города Александра Земченкова, который обвинялся в убийстве и расчленении жены в 2010 году, после того, как обвинение переквалифицировало статью на убийство по неосторожности, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."После изменения квалификации стороной обвинения стороной защиты было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности. Никто не возражал. Суд уголовное дело прекратил. Земченков выпущен из-под стражи в зале суда немедленно", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, следствие установило, что 23 февраля 2010 года Земченков на почве личных неприязненных отношений с супругой, вызванных, в том числе, изменами врача, толкнул ее на стул, она упала и ударилась, после чего скончалась."Земченков расчленил труп с использованием неустановленных следствием предметов на неустановленное количество частей, а затем, предварительно упаковав в полиэтиленовые пакеты, выбросил части тела и личные вещи Земченковой в неустановленные места на территории Петербурга и Ленобласти", - полагает следствие.Дело об убийстве Ирины Земченковой было возбуждено в марте 2010 года после ее исчезновения. В 2019 году женщина была признана умершей по решению суда, тело до сих пор не найдено. В конце марта 2021 года по обвинению в убийстве задержали ее мужа Александра Земченкова, суд арестовал его. Дело было передано в суд в феврале.
https://ria.ru/20210421/nefrolog-1729357462.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург
17:40 04.03.2022 (обновлено: 17:41 04.03.2022)
 
Врача из Петербурга, обвиняемого в убийстве жены, отпустили на свободу

Суд закрыл дело врача-нефролога Земченкова, обвиняемого в убийстве жены, по сроку давности

© Фото : Городская Мариинская больницаВрач-нефролог Александр Земченков
Врач-нефролог Александр Земченков - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : Городская Мариинская больница
Врач-нефролог Александр Земченков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Петроградский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главного внештатного нефролога города Александра Земченкова, который обвинялся в убийстве и расчленении жены в 2010 году, после того, как обвинение переквалифицировало статью на убийство по неосторожности, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"После изменения квалификации стороной обвинения стороной защиты было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности. Никто не возражал. Суд уголовное дело прекратил. Земченков выпущен из-под стражи в зале суда немедленно", - говорится в сообщении.
Врач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля 2021, 19:09
Врач из Петербурга, обвиняемый в убийстве жены, отказался от показаний
Как уточнили в пресс-службе, следствие установило, что 23 февраля 2010 года Земченков на почве личных неприязненных отношений с супругой, вызванных, в том числе, изменами врача, толкнул ее на стул, она упала и ударилась, после чего скончалась.
"Земченков расчленил труп с использованием неустановленных следствием предметов на неустановленное количество частей, а затем, предварительно упаковав в полиэтиленовые пакеты, выбросил части тела и личные вещи Земченковой в неустановленные места на территории Петербурга и Ленобласти", - полагает следствие.
Дело об убийстве Ирины Земченковой было возбуждено в марте 2010 года после ее исчезновения. В 2019 году женщина была признана умершей по решению суда, тело до сих пор не найдено. В конце марта 2021 года по обвинению в убийстве задержали ее мужа Александра Земченкова, суд арестовал его. Дело было передано в суд в феврале.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля 2021, 12:26
Подруга рассказала о жене обвиняемого в убийстве нефролога из Петербурга
 
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