https://ria.ru/20220304/twitter-1776621289.html
В России ограничили доступ к Twitter
В России ограничили доступ к Twitter - РИА Новости, 04.03.2022
В России ограничили доступ к Twitter
Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter, свидетельствуют данные соответствующего сервиса РКН. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:52
2022-03-04T22:52
2022-03-04T23:28
twitter
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter, свидетельствуют данные соответствующего сервиса РКН.По его информации, решение об ограничении работы соцсети 24 февраля приняла Генпрокуратура.Из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине в начале марта Роскомнадзору уже пришлось замедлить скорость работы Twitter. Для снятия ограничений соцсети было необходимо удалить запрещенные материалы.Кроме того, Twitter должен был прекратить участие в "информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму". По данным РКН, в сервисе все еще остается более 800 подобных материалов с детской порнографией, пронаркотическим и контентом суицидального характера.Twitter также не выполнил требования закона "О приземлении" — не создал российское представительство и не разместил на своем сайте форму для обращений российских пользователей. Все это компания должна была сделать до 1 января.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220304/facebook-1776608220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
22:52 04.03.2022 (обновлено: 23:28 04.03.2022)
В России ограничили доступ к Twitter
Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter, свидетельствуют данные соответствующего сервиса РКН.
По его информации, решение об ограничении работы соцсети 24 февраля приняла Генпрокуратура.
Из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине в начале марта Роскомнадзору уже пришлось замедлить скорость работы Twitter. Для снятия ограничений соцсети было необходимо удалить запрещенные материалы.
Кроме того, Twitter должен был прекратить участие в "информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму". По данным РКН, в сервисе все еще остается более 800 подобных материалов с детской порнографией, пронаркотическим и контентом суицидального характера.
Twitter также не выполнил требования закона "О приземлении" — не создал российское представительство и не разместил на своем сайте форму для обращений российских пользователей. Все это компания должна была сделать до 1 января.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.