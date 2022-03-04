https://ria.ru/20220304/twitter-1776621289.html

В России ограничили доступ к Twitter

В России ограничили доступ к Twitter - РИА Новости, 04.03.2022

В России ограничили доступ к Twitter

Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter, свидетельствуют данные соответствующего сервиса РКН. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T22:52

2022-03-04T22:52

2022-03-04T23:28

twitter

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter, свидетельствуют данные соответствующего сервиса РКН.По его информации, решение об ограничении работы соцсети 24 февраля приняла Генпрокуратура.Из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине в начале марта Роскомнадзору уже пришлось замедлить скорость работы Twitter. Для снятия ограничений соцсети было необходимо удалить запрещенные материалы.Кроме того, Twitter должен был прекратить участие в "информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму". По данным РКН, в сервисе все еще остается более 800 подобных материалов с детской порнографией, пронаркотическим и контентом суицидального характера.Twitter также не выполнил требования закона "О приземлении" — не создал российское представительство и не разместил на своем сайте форму для обращений российских пользователей. Все это компания должна была сделать до 1 января.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220304/facebook-1776608220.html

https://ria.ru/20220304/feyki-1776616209.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)